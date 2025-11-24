万千星辉颁奖典礼2025完整提名名单 佘诗曼斗宣萱争视后 《新闻女王2》与《巨塔之后》气势劲

TVB颁奖礼丨无线年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》将于明年1月4日假澳门举行，今日（24日）公布了首轮提名名单，为年底的颁奖典礼正式拉开战幔。从名单可见，今年的竞争异常激烈，多部重头剧均获得多项提名，其中由佘诗曼主演的《新闻女王》续作《新闻女王2》以及宣萱主演的医疗权斗剧《巨塔之后》在「最佳剧集」及男女主角奖项上均被视为顶头大热，形成势均力敌的局面。观众可参与网上投票，详情请参阅tvb.com。

陈豪、谭俊彦提名视帝撼林保怡

本届「最佳男主角」堪称「死亡之组」，多位往届视帝均有入围。陈豪凭借《富贵千团》及《侠医》获得两项提名，实力不容小觑。同样手握两项提名的还有《麻雀乐团》和《新闻女王2》的谭俊彦。此外，陈展鹏（《巨塔之后》）、马国明（《执法者们》）、黄宗泽（《执法者们》）以及林保怡（《刑侦12》）等好戏之人也强势入围。

《新闻女王2》佘诗曼、李施嬅争视后

「最佳女主角」方面同样是星光熠熠，曾凭《新闻女王》「Man姐文慧心」一角第三度封视后的佘诗曼，将偕同剧中对手李施嬅，凭《新闻女王2》再度争夺视后殊荣。另一大热为《巨塔之后》和《执法者们》的宣萱，一人独揽两项提名，被视为封后大热人选。而陈滢也凭《痞子无间道》和《执法者们》获得两个提名，与滕丽名（《爱·回家之开心速递》）、李佳芯（《麻雀乐团》）等一众花旦竞逐后冠。

TVB大作竞争激烈

剧集奖项的竞争主要围绕在《新闻女王2》、《巨塔之后》、《执法者们》、《刑侦12》、《金式森林》等几部大制作之间。综艺及资讯节目方面，《东张西望》、《中年好声音》系列等王牌节目也顺利入围。至于各大奖项最终鹿死谁手，还需留待颁奖典礼当晚揭晓。

《万千星辉颁奖典礼2025》 完整首轮提名名单

1. 最佳剧集

《爱·回家之开心速递》、《奔跑吧！勇敢的女人们》、《富贵千团》、《痞子无间道》、《夺命提示》、《虚拟情人》、《刑侦12》、《执法者们》、《麻雀乐团》、《侠医》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新闻女王2》

2. 最佳男主角

萧正楠《奔跑吧！勇敢的女人们》、黄庭锋《富贵千团》、姚宏远《富贵千团》、周嘉洛《痞子无间道》、朱敏瀚《痞子无间道》、陈山聪《夺命提示》、张振朗《夺命提示》、朱敏瀚《虚拟情人》、林保怡《刑侦12》、张振朗《刑侦12》、黄宗泽《执法者们》、马国明《执法者们》、陈豪《执法者们》、谭俊彦《麻雀乐团》、陈豪《侠医》、陈展鹏《巨塔之后》、郭晋安《金式森林》、罗子溢《金式森林》、黄宗泽《新闻女王2》、谭俊彦《新闻女王2》

3. 最佳女主角

滕丽名《爱·回家之开心速递》、吴若希《奔跑吧!勇敢的女人们》、汤洛雯《富贵千团》、陈滢《痞子无间道》、刘佩玥《夺命提示》、王敏奕《虚拟情人》、陈法蓉《刑侦12》、傅嘉莉《刑侦12》、宣萱《执法者们》、蔡洁《执法者们》、陈滢《执法者们》、李佳芯《麻雀乐团》、张曦雯《侠医》、宣萱《巨塔之后》、陈炜《巨塔之后》、刘佩玥《巨塔之后》、陈晓华《金式森林》、佘诗曼《新闻女王2》、李施嬅《新闻女王2》

4. 最佳男配角

欧瑞伟《爱·回家之开心速递》、朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》、邓智坚《奔跑吧！勇敢的女人们》、黄子雄《富贵千团》、蒋志光《富贵千团》、黄子恒《痞子无间道》、丁子朗《夺命提示》、林子善《夺命提示》、黄子恒《虚拟情人》、吴业坤《刑侦12》、曹永廉《刑侦12》、张松枝《刑侦12》、高钧贤《刑侦12》、吴启华《执法者们》、林嘉华《执法者们》、罗子溢《执法者们》、梁烈唯《执法者们》、丁子朗《执法者们》、姜大卫《麻雀乐团》、黄庭锋《麻雀乐团》、马贯东《侠医》、丁子朗《侠医》、郑子诚《侠医》、张颕康《巨塔之后》、林景程《巨塔之后》、汤镇业《巨塔之后》、吴岱融《巨塔之后》、黄庭锋《巨塔之后》、何广沛《金式森林》、徐荣《金式森林》、罗天宇《金式森林》、邓智坚《新闻女王2》、何广沛《新闻女王2》、马国明《新闻女王2》、吴业坤《新闻女王2》、高钧贤《新闻女王2》

5. 最佳女配角

庄思明《爱·回家之开心速递》、赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》、傅嘉莉《富贵千团》、张宝儿《富贵千团》、JW王灏儿《痞子无间道》、麦美恩《痞子无间道》、刘颖旋《夺命提示》、郭柏妍《夺命提示》、谭嘉仪《虚拟情人》、陈自瑶《刑侦12》、陈若思《刑侦12》、戴祖仪《刑侦12》、刘佩玥《执法者们》、刘颖旋《执法者们》、郭柏妍《麻雀乐团》、胡敏芝《麻雀乐团》、刘佩玥《侠医》、谭凯琪《侠医》、吴若希《巨塔之后》、蒋家旻《巨塔之后》、陈桢怡《巨塔之后》、康华《巨塔之后》、谢雪心《巨塔之后》、何依婷《金式森林》、郭柏妍《金式森林》、龚慈恩《金式森林》、高海宁《新闻女王2》、王敏奕《新闻女王2》、陈晓华《新闻女王2》、蒋祖曼《新闻女王2》、龚慈恩《新闻女王2》

6. 最佳综艺节目

《J Music》、《大师兄感谢祭》、《中年好声音3》、《直播灵接触》、《不可能任务》、《万千星辉颁奖典礼2024》、《友乜唔讲得》、《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《一日打工限定》、《女神配对计划》、《大师兄Welcome Summer大激战》、《今晚有歌厅》、《声秀》、《2025香港小姐竞选决赛》、《在我心中，你是独一无二》、《剪裁魔法师2》、《英雄召集:超级电竞大派对》、《家传之「保」》、《攻你上大学》、《万千星辉贺台庆》、《中年好声音4》、《芷珊再约王嘉尔》

7. 最佳资讯及专题节目

《东张西望》、《警声百二秒》、《美食新闻报道》、《在家宴客50道菜》、《亲民的品味》、《2025风生水起》、《关东・路駅十三》、《江湖见》、《鲜美湛江美景游》、《饮茶》、《瞬间直击半小时》、《香港系列之原味道》、《养生之旅》、《日本最美村落》、《南美潮什么》、《旅行最紧要近》、《人生美食地图-东京篇》、《宠你一世》、《Grand住去利物浦》、《食好D》、《玩转澳门加倍Fun》、《真相猜・情・寻》、《玩转粤东粤北懒人包、《解风东京2》、《健康新闻报道》、《好嘢港多啲》、《盲盒铁路游》、《独嘉瞓过界指南》、《香港美食匠人》、《滴水不漏拯救队》、《空运世一》、《老友记》、《第十五届全国运动会》、《无穷之路V-智行无疆》、《带阿姐看世界》

8. 最佳男主持

安德尊、区永权、陈山聪、郑衍峰、C君、钱嘉乐、周嘉洛、周国丰、周奕玮、蔡景行、钟志光、许文轩、孔德贤、洪永城、黎耀祥、林正峰、林溥来 (Patrick Sir)、林盛斌 (Bob)、罗家英、火火、李家鼎、森美、梁思浩、陆浩明、陆永、麦长青、冼靖峰、曾展望、曾锦燊、王镇泉、黄剑文、黄庭锋、黄耀英、杨尚友、阮浩棕、阮兆祥

9. 最佳女主持

陈贝儿、陈庭欣、陈懿德、车婉婉、支喾仪、蒋家旻、庄子璇、朱凯婷、肥妈 (Maria Cordero)、冯盈盈、谢茜嘉、何沛珈、何泳芍、高海宁、龚嘉欣、关枫馨、林秀怡、梁敏巧、梁芷珮、李旻芳、廖慧仪、黎芷珊、麦美恩、宋宛颖、吴幸美、吴若希、潘静文、潘盈慧、薛家燕、杜如风、戴祖仪、汪明荃、黄嘉雯、王嘉慧、王汛文、胡美贻、游嘉欣、叶蒨文

10. 飞跃进步男艺员

陈浚霆、郑衍峰、张驰豪、蔡景行、冯皓扬、何晋乐 (Rock)、许俊豪、许文轩、孔德贤、林智乐、林正峰、林俊其、李尔晨、吴业坤、冼靖峰、施焯日、涂毓麟、曾展望、黄剑文、黄庭锋、丘梓谦、叶泓声、姚宏远

11. 飞跃进步女艺员

陈桢怡、陈星妤、陈懿德、陈若思、赵璧渝、庄子璇、何沛珈、何泳芍、古佩玲、谷娅溦、关枫馨、关嘉敏、林熹瞳、林秀怡、罗毓仪、李芷晴、李旻芳、梁凯晴、梁敏巧、廖慧仪、乐珈嘉、倪嘉雯、邓美欣、戴祖仪、黄嘉雯、王嘉慧、游嘉欣、叶蒨文、姚焯菲

12. 最佳电视歌曲

《再度能感动吗》萧正楠及吴若希、《终于走到现在》林智乐、《好好过不好过》谷娅溦、《日夜颠倒的主角》戴祖仪、《都市传说》文凯婷、《Que Sera Sera》谭嘉仪、《明日见》JW王灏儿、《剧本杀》张驰豪、何晋乐、《前行吧》吴业坤、《一切豁开》吴业坤、《仍然很想相信你》连诗雅、《穿越者》谭辉智、《熟悉的你》谭嘉仪、《Castle in the Air》王敏奕、《我和我们》林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔、《幻语》吕乔恩、《有天做证》罗启豪、《不想将你放下》Supper Moment、《Money》周吉佩、《吐气》黄博、《转角》黄洛妍、《有效日期》黄洛妍、《日光之下》张与辰、《藏海》张与辰、《最好的信念》古巨基、《有你出现》黄博、《有你出现（合唱版）》黄博、赵浚承、《争锋》李金凯、《序章・结局》詹天文、《Deep in My Heart》黄洛妍、《What you've left behind》吕乔恩、《金式森林》张驰豪、《还剩一件未做的事》吴业坤、《Crystal Clear》吕乔恩、《Seeds of truth》詹天文、《不如出走》陈芷盈、《Hands Up》姚焯菲、钟柔美、詹天文、《发亮》《中年好声音3》20强参赛者、《最动人一次》炎明熹、《窝心的味道》冼靖峰、黄剑文、王汛文、庄子璇、潘静文、《原味道》黄剑文、《酒香》龙婷、《女神恋爱恼》戴祖仪、《秘密的季节》曾子悠、《在我心中，你是独一无二》何灏泷、《过客》曾子悠、《偷偷的爱》苏莉