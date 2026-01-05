曾志伟卸任TVB总经理丨两年前做切除动脉瘤装支架手术 23年传离任高层职务隔空澄清

曾志伟离职丨曾志伟在昨晚（4日）于澳门上葡京综合渡假村举行的《万千星辉颁奖典礼2025》宣布卸任TVB总经理一职。年届72岁的曾志伟为TVB尽心尽力，不少网民都曾忧心他的身体能否负荷。而于2023年8月，曾志伟就曾因身体状况，到台湾进行动脉瘤手术，当时一度传出他将辞去TVB总经理一职，引起外界关注，最终曾志伟要透过视像方式隔空澄清谣言。而昨晚曾志伟在后台自爆曾5度申请离职，公司亦多次挽留他，他否认离职是因为健康问题，而是表示因为自己是电影人，生活上比较自由

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟曾留台湾休养

现年72岁的曾志伟于2023年8月曾赴台湾进行动脉瘤微创手术。 据了解，曾志伟在体内装设支架，手术过程顺利。曾志伟的女儿曾宝仪当时向外界证实此消息，并表示父亲手术顺利，请大家放心。而曾志伟在台湾休养约两星期，康复进度理想，手术后的精神状态亦相当不错。

TVB颁奖典礼2025丨23年已传曾志伟离任

曾志伟在台湾休养期间，有传闻指他将会辞去TVB总经理（节目内容营运）一职，更有指TVB将有「人事大变动」。不过，TVB当日在深夜发表声明，澄清有关「人事变动」、「厂房调配」纯属虚构，完全没有根据，声明中又强调，曾志伟将继续带领集团营运前进。

TVB颁奖典礼2025丨TVB主席许涛曾开记者会澄清

而TVB主席许涛随后亦召开记者会，直斥有关「人事变动」及「厂房调配」的报道纯属虚构，完全没有根据，澄清不实传闻。许涛表示TVB作为一家上市公司，必须严肃对待可能对公众产生影响的不实报道，并会将事件提交相关执法机构调查。

TVB主席许涛又引述公司主要股东，对现有管理团队非常支持，并认为自己与曾志伟是最适合带领TVB继续改革的团队。而当时仍在台湾休养的曾志伟，亦有透过视像形式参与记者会。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟：辞职信被打回头

当时手术后首度公开露面的曾志伟，返港时精神奕奕，并回应离职传闻。曾志伟笑称自己曾递过几封辞职信，但都被「打回头」。曾志伟亦表示对于网上的假新闻，本来不在意，但由于身为TVB总经理，有必要作出澄清。

