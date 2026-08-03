打波急停易伤膝伤踝？篮球5大伤患逐个数 专家教强化核心是关键

篮球是本港最受欢迎的球类运动之一，与足球、排球并列为本地最普及的三大球类活动。无无论是校队训练、业余联赛，以至街场「斗波」，参与者遍及各年龄层。然而，这项结合速度、爆发力与身体对抗的运动，受伤风险亦相对较高。物理治疗师钟惠文博士指，了解常见伤患及预防方法尤为重要。

篮球场上5大常见伤患

钟博士整合国际运动医学研究，归纳出5大常见篮球伤患，并提醒预防关键在于「动作控制」与「核心稳定性」。

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篮球伤患｜1. 踝关节扭伤

最常见的篮球伤患。跳跃落地时踏到他人脚部或失去平衡，容易拉伤甚至撕裂外侧韧带。若康复不彻底，可能演变为慢性踝关节不稳，增加再受伤风险。

篮球伤患｜2. 膝关节韧带及半月板损伤

急停、转向及跳跃动作对膝部负荷极大。前十字韧带（ACL）撕裂在篮球运动中并不罕见，女性运动员风险更高。半月板受伤亦常与旋转动作或落地不稳有关。

篮球伤患｜3. 髌腱病变（跳跃膝）

长期反复跳跃令髌腱过度负荷，出现慢性发炎及疼痛。患者在起跳、蹲下或上落楼梯时膝前疼痛，忽视治疗可能需长时间休息。

篮球伤患｜4. 手指挫伤及脱臼

高速传接球或抢球时，手指易受撞击，引致韧带拉伤或关节脱位。虽多属轻伤，处理不当或影响手部灵活性与握力。

篮球伤患｜5. 肌肉拉伤（大腿及小腿）

高强度冲刺及急停易拉伤股四头肌、腿后肌群或小腿肌肉。热身不足、柔韧度欠佳或疲劳作赛均会增加风险。

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核心稳定性是预防关键

钟惠文博士指出，不少伤患与「动作控制不足」及「核心稳定性欠佳」有关。当球员跳跃落地时，若髋关节及核心肌群未能有效稳定身体，膝关节容易内扣，增加前十字韧带受伤风险。因此，预防不应只针对单一部位，而应从整体动作模式入手。

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