世界杯2026｜一夫当关！40岁门神禾仙夏硬撼美斯 佛得角11个有趣冷知识 全岛无地铁、旅游要慎防1种疾病

世界杯2026｜世界杯淘汰赛故事扣人心弦！奇迹小国佛得角（Cabo Verde）杀入32强硬撼阿根廷，今场赛事的焦点，落在39岁阿根廷球王美斯，与40岁佛得角人气门神禾仙夏的「世纪高龄大战」。到底美斯能否再破世界杯入波纪录？还是禾仙夏再展身手，力阻阿根廷卫冕之路？以下为大家盘点11个佛得角冷知识，带你了解这个「黑马」！

1. 国土多岛屿且有活火山

佛得角位于北大西洋，距离非洲大陆约455公里，由15个大小岛屿组成，陆地面积仅4,033平方公里，海洋面积却高达734,265平方公里。全国总人口约54万人，首都普拉亚为最大城市。境内最高点为福古火山，是一座海拔2829米的活火山，最近一次喷发是在2014年。

2. 国民并非以黑人为主体

虽然地处非洲，但佛得角的主体民族并非黑人，而是拥有欧洲白人血统的克里奥尔人（欧非混血），外貌与巴西的印欧混血儿相似。当地官方语言为葡萄牙语，民族语言则是混合了葡语、英语、法语及非洲语言的克里奥尔语，全国有98%的居民信奉天主教。

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3. 人口仅61万 比观塘区还少！

佛得角在1456年殖民者到来前一直是无人居住的荒岛，随后演变成重要的奴隶贸易中心。在历史上，它与几内亚比绍虽非同一个国家，但在1981年之前，两国同时由「几内亚和佛得角非洲独立党」统治，形成了国际上极其罕见的「两国一党」政局，于1975年独立，人口约61万，数目比观塘区人口（66.8万人）更少。

4. 境内无地铁且公路颠簸

由于地形全由岛屿组成，佛得角境内完全没有没有地铁和巴士，市内交通清一色依赖的士，起标价约100佛得角埃斯库多（约港币8元）。当地的公路几乎没有沥青路，全由火山石铺设而成，车辆行驶时极其颠簸，形同天然减速带。不过其空运与水运发达，扼守四大洲交通要冲，被誉为连接各大洲的「十字路口」。

5. 非洲前列免费福利政策

佛得角的经济实力在非洲名列前茅，主要依赖旅游服务业和农业。当地实行高福利政策，提供免费教育和医疗，学校入学率达100%，政府更为中小学生提供免费午餐及交通支援，并对产妇实行一对一的医疗服务。

6. 旅游业兴旺 以沙滩闻名

当地的两大旅游特色是种类齐全的海鲜以及合法的日光浴海滩。到访的游客多以欧洲大龄女士为主。随着旅游业蓬勃发展，各岛屿各具特色，其中萨尔岛（Sal）与圣地亚哥岛（Santiago）最受旅客欢迎。

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7. 浪漫婚俗与独特丧礼文化

佛得角人生活节奏慢、幸福指数高，且非常守时。他们天生热爱音乐，传统婚俗中，小伙子会用植物叶子包裹鲜花向姑娘求婚，并在对方身边跳舞。独特的是，他们连在丧礼上也会演奏乐曲，习惯以音乐来缓解失去至亲的伤痛。

8. 家喻户晓的「赤脚天后」

佛得角历史上最著名的文化人物，首推多次荣获格林美大奖（Grammy Awards）的传奇女歌手Cesária Évora。这位家喻户晓的巨星被外界尊称为「赤脚天后」，她于2010年在北京举办演唱会时，亦是全程赤脚登台演出。

9. 随地大小便会被关进牛棚

佛得角对环境保护和市容衞生有严格法律限制。法例严禁任何人在街上随地大小便，违例者除了会被判处罚款外，还会被强制送入当地的牛棚内拘留24小时。在当地炎热的高温天气下，牛棚内难熬的气味堪称最严厉的惩罚。

10. 当地超市7成半由华人经营

别看佛得角国土微小，当地其实有大约3000名华人定居。岛上高达75%的超市和餐馆均由华人开设，并以质优价廉著称，深受本地人欢迎。此外，中国对当地的援助颇多，其境内的人民议会堂、政府办公楼、国家图书馆及国家礼堂等重要地标，均由中方援助兴建。

11. 港人享有免签但须防蚊患

对香港人而言，持有香港特别行政区护照的旅客前往佛得角可享有免签证待遇，最多可逗留30天。不过根据衞生署的最新旅游情报，前往当地旅游必须高度慎防蚊传疾病。在2024年年初至同年12月中旬期间，佛得角官方累计报告了高达44,410宗登革热个案（其中确诊17,942例，死亡8例），旅客出发前务必做好防蚊措施。

资料来源：网易

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