50岁瑜伽女导师胸闷呼吸不顺 揭患「胸椎错位」元凶竟是电话挂颈 附3招纾缓动作

在日常生活中，最容易被忽略的，莫过于长时间维持同一姿势对脊骨和肌肉的影响。无论是低头滑手机、埋头工作，还是久坐不动，都会对脊骨和肌肉造成持续压力。专家提醒，每隔一段时间都应该起身活动一下，做一些简单的伸展动作，帮助肌肉放松，同时减轻关节承受的压力，预防各种脊骨问题出现。

瑜伽导师也出事！胸闷呼吸不顺求诊

好多运动本身都有拉筋同伸展效果，其中瑜伽就系其中一种深受欢迎、又相当有效的选择。本港注册脊医王俊华向《星岛头条》分享一宗病例，一名五十多岁的瑜伽女导师，平日身手敏捷，对身体状况十分了解，练习瑜伽多年从未出现大问题。但最近她在锻炼过程中开始感到呼吸不顺畅，甚至有胸闷感觉。

她清楚指出问题位置在颈部以下、腰部以上的胸椎段，背部及肋骨周边肌肉变得特别绷紧，上半身活动范围明显减弱。她尝试加强针对胸椎和背部的瑜伽式子，希望放松肌肉，结果不但没有改善，反而一做某些动作就感到呼吸困难，胸口像被压住。最终决定向脊医求助。

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揭胸椎功能障碍：胸椎第一至四节

王俊华医生为她进行详细检查，发现胸椎第一至第四节出现功能障碍，同时颈椎前凸弧度减少，导致上半身一连串肌肉代偿性拉紧，肋骨活动受限，直接影响呼吸深度与顺畅度。

脊骨神经科治疗方面，王医生先使用超声波消炎、纾缓绷紧酸痛，再配合手法矫正关节位置，逐步恢复胸椎和颈椎的正常排列与活动度。经过几次治疗后，颈痛与背痛明显减轻，但整体康复速度比预期中慢。

手机挂颈成隐形杀手

一次覆诊时，王医生留意到女导师为方便，长期习惯将电话挂在颈上，已成为日常生活的一部分。智能电话萤幕大、机身有一定重量，长期挂颈等于不断为颈椎和胸椎增加额外压力，容易令脊骨排列失衡，肌肉持续绷紧。这个隐藏习惯，正正拖慢康复进度。

经王医生提醒后，她改掉挂颈的坏习惯，康复速度明显加快，颈部和背部不适继续改善，呼吸亦回复顺畅。王医生指出，小习惯决定大健康，及早留意和调整，脊骨自然少烦恼。

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瑜伽导师教3招动作 强化背肌改善呼吸

瑜伽疗愈导师黎乐欣（Zora）建议，平日可加强伸展颈椎、强化背肌，以下3个动作有助改善上半身绷紧及呼吸不顺：

动作1：颈部伸展（斜方肌伸展）

盘坐地上，腰骨挺直，头颈和脊椎形成一条直线。 吸气拉长脊骨，呼气时头向右侧低下，面部朝地。 右手轻放头后，从上至下轻微按压，力度不需太大，轻微就可以。 保持三至五个呼吸，会感觉左边颈及斜方肌有伸展。 换边重复。若坐地上困难，可改坐在椅子上进行。

动作2：站立前弯伸展上背（动作3前的热身动作）

站好，脚踭、盆骨与肩膊成一直线，双手伸直扶著椅背。 深吸气，呼气时将胸口向地下方向轻轻按下，上手臂轻微内旋。 感觉上背、肩胛骨及肩部均有伸展，同时腿部也有伸展。 保持三至五个深长呼吸，然后吸气拱背慢慢回正。

动作3：扶椅深蹲配合上背伸展（锻炼腿、臀及背肌力量）

坐在椅上，双手扶住座椅，脚板踩实地面。 吸气时慢慢将盆骨升起离开座椅，整个下半身轻微前冲。 呼气时手肘弯曲，重心向下，大腿保持力量，臀部向地面方向下沉（不要真正坐下）。 吸气时坐回椅子，呼气时重复向下动作。重复做10次为一组。

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