睇女团有益身心健康？研究证实：追星族死亡风险大减29% 样貌后生过同龄人！每日花X小时看偶像

在香港，不论你是「姜糖」、「神徒」，还是热爱女团的朋友，不用担心通宵排队看演唱会是浪费生命。研究指，追星其实是一项性价比极高的健康投资，稳定追星的人死亡率下降29%！

追星助延长寿命与活化大脑

一项针对十万人的大学研究发现，「有在追星的人」死亡率下降了 29%，追星5年甚至能延长约3.2个月的寿命。更神奇的是，观看偶像照片能刺激脑波产生大幅波动，有助于提升认知功能与注意力，预防失智。对于追星族而言，偶像不仅是萤幕上的光芒，更是守护身心健康的「最佳良药」。

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看偶像等同摄取维他命E 外貌更冻龄

脑科学专家中野信子指出，有追星的人外表看起来会比较年轻，科学证实：因为在进行追星活动时会感到幸福、得到满足，就会产生血清素，血清素产生后约15小时就会转化成褪黑激素，而褪黑激素的抗氧化作用是维他命E两倍，因此会让皮肤变好。

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看演唱会能分泌抗老贺尔蒙

人体分泌的「皮质醇」会破坏胶原蛋白造成老化，但一项针对120位演唱会观众的研究发现，观看演出后皮质醇分泌减少，而与老化、免疫相关的 DHEA 贺尔蒙反而增加。这种现象不仅能抗衰老，DHEA 还有助于增进长期记忆，对学习语言大有裨益。同时，名医梶本修身的研究证实，追星时间越长，越能消除日常生活带来的疲劳，一天花2小时以上的追星族，高达97.9%表示疲劳感获得缓解。

研究指出「追的偶像越多，越能消除疲劳感」，支持6人以上团体的人，消除疲劳的效果显著高于「单飞出道」偶像。此外，追星能促进多巴胺分泌，有效预防忧郁症并减轻压力。这种心理满足感让罹患心肌梗塞等心血管疾病的机率下降了40%至45%。