网民跟风张员瑛喝橄榄油+柠檬汁爆疮！营养师揭4类人忌试 推介4大抗老养颜早餐

想学女星逆龄抗老，随时得不偿失导致烂面！近日韩国人气女团IVE成员张员瑛公开其保养秘诀，掀起一阵空腹饮「橄榄油＋柠檬汁」的热潮。不少网民跟风试饮后，竟出现疯狂爆疮及胃痛等严重反效果。有营养师警告，这款饮法不但无助美颜，更有4类体质人士绝对忌试，否则恐引发严重腹泻。想真正养颜抗衰老？她也推介4大天然早餐，抗老又养颜。

网民跟风张员瑛喝橄榄油+柠檬汁爆疮 营养师拆解原因

近期网络上最热门的美容保养秘诀，莫过于韩国人气女团IVE成员张员瑛公开的日常饮品。张员瑛除了爱饮水与抹茶外，更分享自己最近养成了一个新习惯：早上空腹饮「特级初榨橄榄油＋柠檬汁」。此举引来大批爱美网民争相仿效，但有不少人却表示，尝试空腹饮用后竟出现严重爆疮及肠胃不适。

营养师陈筠霖指出，目前并没有科学证据支持空腹饮用这种特定组合能带来神奇的美颜功效。虽然特级初榨橄榄油和柠檬汁本身确实具备抗氧化作用，当中特级初榨橄榄油富含单元不饱和脂肪酸、维他命E与多酚类，有助减少体内自由基与发炎反应；柠檬汁则蕴含丰富维他命C，是促进胶原蛋白合成的重要元素，对维持皮肤弹性有一定帮助。

然而，将两者混合并在空腹状态下饮用，并不会产生超强抗老或美颜加乘效果。许多人误以为空腹饮油能排毒养颜，实际上这只不过是油脂刺激肠胃蠕动而产生的轻微通便作用。她强调，要达到真正的逆龄抗老，绝不能单靠某一种偏方饮品，而是需要配合先天基因、充足睡眠、日常防晒，以及整体均衡的饮食习惯等多管齐下。

至于为何网民跟风后会出现爆疮及胃部不适？陈筠霖解释了当中的两大元凶：

1.胃部不适

在空腹状态下，胃部缺乏食物作为缓冲。此时直接饮下高酸性的柠檬汁，会强烈刺激胃黏膜并促使胃酸大量分泌，极易引发胃痛或胃酸倒流。同时，空腹吞咽纯油脂不但容易带来恶心感与消化不良，加上油脂本身有润肠通便的作用，肠胃较敏感的人士很容易因此出现腹泻等症状。

2.狂爆暗疮

这与短时间内突然增加油脂摄取量及个人肤质有关。虽然特级初榨橄榄油属于健康脂肪，但它始终是高热量的油脂。在空腹时额外摄取这些纯油，会加重身体整体的热量负担，可能刺激皮脂腺分泌变得旺盛，导致毛孔阻塞。特别是本身属于油性肌肤，或容易生暗疮、发炎的体质，突然单独增加纯油摄取，更容易打破体内平衡，令皮肤发炎状况加剧，最终导致疯狂爆疮。

【同场加映】60岁中森明菜爱吃豆腐养颜 柴崎幸吃粉丝当饭 公开日本女星私藏美容食物 从内而外抗衰老保持好身材

4类人忌试橄榄油+柠檬汁 推介4大抗老养颜早餐

陈筠霖警告以下4类体质或患有特定疾病的人士，绝对不建议尝试这个偏方：

肠胃病或肠胃较弱人士： 患有胃溃疡、胃酸倒流、胃炎或十二指肠溃疡的人士，高酸性柠檬汁会直接刺激受损的胃黏膜，令病情恶化。此外，患有肠易激综合症或容易腹泻者，空腹饮油极易引发肠道痉挛或加速肠道蠕动，导致严重腹泻。 肝胆功能较弱或有胆结石人士： 身体消化油脂需要胆囊分泌胆汁。空腹饮油会强烈刺激胆囊收缩，对于有胆结石或胆囊炎的患者来说，容易引发剧烈腹痛。 严重皮肤问题人士： 患有脂溢性皮炎、暗疮肌或湿疹等人士，突然摄取纯油脂可能会打破皮脂分泌平衡，导致发炎反应加重。 其他高危人群： 胰脏炎患者、正在服用特定药物（如抗凝血药）的人士、孕妇、哺乳期妇女及儿童，在尝试任何偏方前，务必先咨询医生意见。

【同场加映】不只吃保健品！营养师推介5大平价食物助抗衰老 柑桔连白丝一起吃也有效？

与其盲目跟风明星的偏方，陈筠霖推介以下4大真正有效的抗老养颜早餐：

蓝莓配低脂乳酪蓝莓：富含花青素，具备极佳的抗氧化作用，能有效抵抗自由基对皮肤的伤害。配搭低脂乳酪不但能提供优质蛋白质，其丰富的益生菌还能维持肠道微生态健康；而健康的肠道菌丛能直接减少皮肤发炎的机率。 番茄炒蛋全麦三文治：番茄含有丰富的茄红素，具备强效的抗氧化作用。由于茄红素属于脂溶性，与鸡蛋及健康油脂一起烹调后食用，身体的吸收率会大幅提升，对抗老极有帮助。 牛油果：富含对心血管有益的单元不饱和脂肪酸与维他命E，这些健康的优质油脂是天然的肌肤保湿剂，能帮助维持细胞膜健康，让肌肤保持柔软与弹性。 无糖绿茶：早上起床不妨饮一杯无糖绿茶，绿茶中富含儿茶素，是强效的天然抗氧化物质，不仅能有效对抗衰老，更能促进身体新陈代谢，帮助消除早上的水肿问题。

记者：高静蓉

延伸阅读：营养师盘点13大美肌食物 养颜/抗衰老/抗皱淡纹 必吃士多啤梨修复肌肤抗发炎