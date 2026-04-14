65岁婆婆狂减21公斤 连续28个月做重训不间断 每日坚持量体重血压/做家务

60岁，对不少长者来说正是弄孙为乐的年纪，但日本一位婆婆却在60多岁爱上重量训练，不仅身材变好，体能和精神也大幅提升，最近她公开自己持续28个月的逆龄秘诀、下午重训习惯和饮食原则，完全比年轻人更有纪律！

65岁婆婆狂减21公斤 每日坚持做4件事

日媒《Halmek》报道，65岁日本婆婆「あ・らかん」在2023年9月开始认真减肥，至今已成功减去21公斤，她透露每日坚持以下4件事，助消脂不反弹：

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逆龄秘诀｜1. 每日量体重血压不间断

每天早上慢慢起床后，婆婆的第一件事就是测量体重与血压。她强调早晨的测量最为重要。从2023年9月1日开始减肥至今，超过28个月，她每天都记录，从未中断；晚上洗澡前她也会再量一次体重。持续下来，她自然掌握到身体状况、体重与饮食之间的关系。

逆龄秘诀｜2. 日常家务助燃脂

婆婆早上起会进行各式各样家务，她笑说：「感觉每天就是在做饭、收拾、备料中度过」，她每天都会煮早餐、整理仪容、洗衣服、收拾餐具，备好午餐的食材、晾衣服、打扫等等；午餐后又开始准备晚餐的备料，运动后回家开始收衣服、叠内衣和毛巾，偶尔会和丈夫去采买日用品或生鲜食品，每日几乎没有完全静止的时间。

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逆龄秘诀｜下午3小时重训+跑步机

每日下午1点到4点，婆婆会在健身室里做重量训练和使用跑步机。经过两年的重训，她终于开始掌握「肌肉有在出力」的诀窍，也能有意识地针对特定肌肉群进行训练。她解释：「每天运动15分钟（每周90分钟）的组别，与完全不运动的组别相比，癌症死亡率下降，寿命也有所延长。」

健走方面，为了有效燃烧脂肪又不会过度疲劳，她以每小时6至10公里、坡度4至8%为基准。她提醒：「有氧运动无法在短时间内燃烧脂肪。如果勉强加快速度，反而一下子就累了而停下，那就没有意义了。」所以她以略微带点坡度、时速5公里的设定，快走40分钟。

有时不去健身室时，她会写稿、上网课、做针线活或去购物；也会去看医生，并且用手机开车上班。

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逆龄秘诀｜晚上9点前吃完晚餐

她每日都会准备晚餐，且坚持在晚上9点前吃完。丈夫会小酌一杯时她会准备很多下酒菜，之后收拾碗筷、看电视、洗澡。洗完澡后，会看看电视或录好的节目，不知不觉就睡著了，入睡时间大约是晚上11点。

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