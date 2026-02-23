98岁美容记者曾3次整容拉皮 出书拍纪录片公开手术经历：不优雅地老化又如何

爱美之心人皆有之，现今社会已经对于医美、「微整」的接受程度已经越来越大，但讲到「整容」时依然有些偏见与忌讳，更何况是上世纪90年代。但现年98岁美国传奇美容编辑Joan Kron却能坦荡地向世界宣告：「我做过3次拉面皮！」35年前，她更开创先河，成为最早在报章杂志上撰写整容手术文章的记者之一，甚至曾出书和执导纪录片，用亲身体验为大众揭开医美世界的神奇面纱。

美容记者为了报道取材第一次体验拉皮

Joan Kron年轻时是一名服装设计师、也是知名的艺术工作者，筹办了美国最早的普普艺术展览。她在1991年加入美国美容圣经《Allure》杂志，成为一位特约美容记者，当时她已经63岁。在那种整容仍然是非常私密的年代，名人不会公开谈论隆胸或填充注射，报章杂志也对这些话题避而不谈，她在当时决定撰写一篇关于整容手术的报道。

抱著「只有亲身经历过才能真正理解」的念头，年轻时曾经直言「永远不要拉皮」的Joan Kron，为了报道取材第一次预约整形诊所进行咨询，被医生当面滔滔不绝地指出她的缺陷。不料经过了4次咨询后，她竟从单纯地「套料」变成了真正的顾客，预约了脸部拉皮、眼部拉皮和唇部焕肤手术。而这个决定不可避免地引来很多的反对声音，她的丈夫、继子女和同事都不支持，认为没必要或「你已经很漂亮了」，但这些话都没有动摇过她的决心。

在3个多小时手术后，她的头被绷带缠绕著，经历了好一段时间的恢复期，皮肤瘀青肿胀、面目全非、持续的痛楚，睡觉时需要特别垫高枕头。恢复期间，她每天用相机拍照纪录自己的变化，在2周内显著的外貌改变令她十分惊喜，「我还是我自己，但看起来年轻了十岁。」

3度接受拉皮手术 将整容话题带到公众面对

在随后的10多年间，医美科技不断进步，不容易留疤痕的技术陆续问世。她陆续进行了2次规模较小的拉皮手术，为了抚平脸上的皱纹，提升下垂的眉毛。最后一次做手术时，她已经将近80岁。「有人对我说，『到了60岁就不会介意』，但我快到80岁但是很在意。」

在这之后的记者生涯，她持续报道「整容」相关话题，用手上的笔将「整容」从羞于启齿的秘密，变成能够公开谈论的社会现象。她写了一些书分享脸部拉皮的经历，并在89岁时制作了她的首部整形手术纪录片。

因为拉皮手术重拾信心 不爱「优雅地老去」

自从做了第1次手术开始，她从不撒谎，而是坦然承认自己做过脸部拉皮，也不曾后悔过。这样的态度鼓励了很多正在考虑整容手术的人，给了这些男男女女很大的信心。但她并不鼓吹任何人去尝试，因为并非人人适合，应该完全取决于自己的决定。「拉皮手术不会让你变成自己崇拜的偶像，不会改变你的性格，更不能重返青春。但它可以让你焕然一新，找回对自己的掌控感，从而提升自信心。」根据自身的经验和多年来接触数百位整形的女性，她发现一旦做了一次整形手术，之前所有的恐惧都会消失，因此需要特别注意不要因此对下一次手术太过轻率和开放。而且，她也不赞成在30多岁、刚出现皮肤松弛迹象时就动手术，「我很庆幸自己等到真正需要提升的时候才去做。」

「我喜欢说我不是『优雅地老去』，而是『狼狈地老去』。」现在98岁的她坦言接受自己老了的事实，同时也庆幸比同龄的女性看起来不那么疲惫不堪。她也将自己能一直执导、写作，工作直到快100岁的一部分原因，归功于接受了拉皮手术。「我不需要看著自己脸上的皱纹和悲伤的眼神，然后回忆人生所有痛苦的经历。」

