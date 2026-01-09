港人对肥胖症认知谬误多 错定无效减重目标 购买瘦瘦笔留意3特征辨正货

【肥胖症/瘦瘦笔】肥胖不只影响外观，更是一种慢性病。香港肥胖医学会先后进行了2次「香港市民对肥胖认知及意见调查」，却发现港人多年来对肥胖的认知依然不足，可能因此选择了错误的减肥方法或有问题的产品，因此对健康造成不良后果。

肥胖症｜港人对肥胖症认知谬误多 错定无效减重目标

香港肥胖医学会会长、内分泌及糖尿科专科医生陆安欣强调，肥胖症在香港的盛行率不容忽视。现时本港约有30%成年人口属于肥胖，另有20%的成年人口被定义为超重，即约有半数香港成年人士面临体重超标问题。「肥胖症会显著增加患上二型糖尿病、高血压、冠心病、中风、慢性肾病和癌症的风险，而治疗肥胖症及其相关引发的问题的成本巨大，也为社会带来沉重的经济负担。」

根据「2025年香港市民对肥胖认知及意见调查」数据，多达七成受访者不知道世界衞生组织早已于1997年将肥胖列为疾病；多数人仍以实质体重作为评估个人是否超重或肥胖的指标，了解身体质量指数（BMI）和／或腰围是评估标准的受访者比例低于50%。

另外，受访者虽然普遍知道肥胖与第二型糖尿病、高血压和冠心病有关，但对其他如睡眠窒息症、脂肪肝、痛风以至癌症等相关并发症的认知则低得多。陆安欣医生表示，这反映公众对肥胖症作为一种复杂慢性病的理解仍停留在表面。

肥胖症｜错定无效减重目标 对减肥药物接受度仍偏低

调查发现，85%受访者表示改善健康是其中一个减肥目标，曾尝试减肥的比例亦由2018年的42%上升至2025年的48%。惟受访者对「成功减重」的定义不清晰，超过40%人将减重目标定得太高或太低，认为只须减1-5磅，或者需要大减16磅以上，与实际的健康效益存在落差。陆安欣医生表示，从医学角度而言，减重5%已能显著改善代谢指标，如血糖、血胆固醇和血压；减重15%或以上已被证明能降低心血管疾病的风险和死亡率。

调查数据显示，87%的受访者视节食及运动作为主要减肥方法，以此减肥无效后，则有50%人会寻求营养师或体能教练协助，但只有5%会考虑使用处方药物。关于使用处方减重药物，近半数受访者表示副作用是最大的考量因素，其次是疗效。这显示了市民对肥胖症的医学认知和对处方药物治疗的接受度仍然偏低。

肥胖症｜勿买水货减肥针瘦瘦笔 3大特征辨别正货

至于如何辨别减肥药物真伪，香港药学服务基金配安心药房经理周汉辉药剂师提醒市民，小心水货假货及网上虚假资料。近年市面充斥由非正规管道购买的减肥针剂，即「水货」或俗称「瘦瘦笔」，来源不明，存在极高风险。「轻则无效，重则可能掺杂其他成分或受污染，危及健康。」他提醒，减肥针剂多为需要冷藏的药物，水货在运输时多数未有严格按照冷链要求保存，使药物暴露于不适合储存的环境及温度，严重影响药效与安全。

该基金强调，市民应在医生处方下，向注册药房或医疗机构购买药物，并咨询药剂师正确的储存和使用方法，例如未开封的针剂应保存于2°-8°C的雪柜中，已开封的针剂应妥善保存于室温30°C或以下环境；每次注射都应更换针头，以防止堵塞、减少疼痛及避免感染。他们提醒市民，认清正货包装的3大特征以辨别正货：

品牌商标：外盒正面及侧面均印有清晰的品牌商标。

注册号码：包装背面印有香港卫生署注册号码（HK Reg. No.）。

二维码认证：现时部分药盒设有镭射标签二维码，扫描后可进入官方认证系统网页，核对产品名称、剂量、注册号码、批次号码及到期日，确保为正货。

肥胖症｜甚么人适用处方药物减肥/瘦瘦笔？

香港肥胖医学会创会会长、内分泌及糖尿科专科医生周振中强调，肥胖是「百病之源」。他形容，减肥治疗是一个金字塔，最底层是培养正确的生活及饮食方式；往上是药物治疗；顶层才是手术治疗。「药物治疗有严格的医学指引。一般而言，使用准则为BMI ≥ 30 kg/m2，或BMI ≥ 27 kg/m2，并出现与肥胖相关的并发症如糖尿病、高血压等。」

他提醒，GLP-1受体促效剂等所有处方减肥药物都必须在医生指导下使用，并应了解其常见副作用，包括胃肠道不适，如恶心、腹泻、便秘等，这些反应通常是暂时性的，会随著时间推移逐渐减轻。患者亦可透过少食多餐、清淡饮食来缓解副作用。

肥胖症｜港女40岁已有三高须通波仔 终身服药控制糖尿病

患有肥胖症的林女士分享她因肥胖生病及积极治疗的经历。她在成年踏足社会后，工作忙到没时间做运动，饮食又没节制，身形因此越来越胖，体重最高更超过170磅。「我最喜欢吃自助餐，可以饱到第二日都吃不下东西；加上经常外出食饭，牛扒、街边小食、鱼蛋烧卖、鸡脚牛肚都是至爱。」

到了40岁后，她开始觉得心口和背脊疼痛，却只吃止痛药了事。直至52岁，终于引发了血管阻塞，不只需要「通波仔」，亦同时发现有糖尿病、胆固醇高、血压高。「当时真是吓了一跳，医生说我这么多病症，有机会与肥胖有关。」

林女士虽然曾透过节食、服药及营养食品减肥，然而不只效果不明显，就是出现心跳急速、厌食等副作用。但她心知不可再让身体差下去，现在会控制自己吃少点，减少淀粉质，有时间就和儿子一起做运动，现已成功减至150磅。药物方面，她在「通波仔」后长期服用糖尿药、胆固醇药、血压药、心脏药，终身不能断药，最近还加了注射式GLP-1药物，以改善糖尿病及帮助减肥。

