拗柴处理不当手尾长 严重恐致退化性关节炎 专家教2动作自救预防

许多人都试过扭伤脚踝（拗柴），但要留意一旦处理不妥，随时变成长期困扰，恐恶化成「慢性脚踝关节不稳」。「慢性脚踝关节不稳」不但会影响患者活动能力，而长期不稳定的脚踝关节，也可能令患者提早出现退化性关节炎。

拆解「慢性脚踝关节不稳」成因

脚踝关节扭伤是最常见的运动与日常筋骨创伤意外之一，其中以内翻型扭伤（脚掌向内翻，损伤外侧韧带）最为普遍。多数人经过适当休息与治疗后即可痊愈，但若初次扭伤后没有接受妥善的治疗和复康训练，或者之后出现重复扭伤，便有机会发展成为「慢性脚踝关节不稳」。

脚踝关节扭伤可导致脚踝韧带拉伤或撕裂，以及关节囊的结构受损，减低脚踝关节的稳定性，容易堕入「扭伤 → 不稳 → 再扭伤」的恶性循环。

另一方面，即使脚踝韧带和关节囊等结构没有严重损伤，扭伤后也可能出现下肢和脚踝关节感应变差，肌肉协调控制能力减退，静态和动态平衡力下降，严重影响日常活动或运动中阻止脚踝关节再度扭伤的反应和能力，即使察觉到关节偏移，也来不及修正。

拗柴后仅冰敷以为康复 女子持续扭伤「难断尾」

曾在临床上遇到以下病例，林小姐约一年前穿著高跟鞋下楼梯时不慎踏空，右脚踝内翻「拗柴」，当下脚踝外侧出现明显疼痛与肿胀，外踝附近还有轻微瘀青。她当时仅自行在家冰敷、休息，没有接受任何复康治疗训练。肿胀于几天后消退，疼痛亦逐渐改善，两星期后就行动自如，她便以为大致复原了。

三个月前，林小姐行山时，在落斜路段踩到松动石头，右脚踝再一次内翻扭伤，这次疼痛及肿胀非常严重，她几乎无法落地行走，要由朋友搀扶下山。经医生诊断，确认为右脚踝外侧韧带撕裂。经过按时覆诊及接受复康治疗，其疼痛及肿胀在数星期内明显改善，她再一次自觉已经「差不多康复了」。

然而，之后数个月内，林小姐先后发生了两次右脚踝轻微扭伤。她常觉右脚踝「松松地」、「好像不够力」，每当走在稍不平坦的地方便担心再扭伤。即使在平地行走，也感到持续的脚踝疼痛和不稳定，自此便不敢再穿高跟鞋，就连喜欢的行山活动也减少了。林小姐的情况，可能已经出现「慢性脚踝关节不稳」（Chronic Ankle Instability）。

如何自测「慢性脚踝关节不稳」风险？

若出现以下征状，大家便应多加留意，有机会是出现「慢性脚踝关节不稳」的风险：

脚踝关节重复性扭伤或「几乎扭伤」

扭伤后持续脚踝关节疼痛、肿胀或酸软。

即使自觉痊愈之后，行走时(尤其是在急速转弯、落楼梯或行走在凹凸不平地面时)脚踝关节仍然不稳，容易失去平衡。

患者或因害怕再次扭伤，或是脚踝关节痛楚，而改变走路姿势，导致左右脚负重不平均，引发其他问题，影响日常活动以至生活质素。而长期不稳定的脚踝关节，也可能令患者提早出现退化性关节炎。物理治疗针对此症，通常包括以下几个方面：

1. 疼痛与肿胀控制

在急性或亚急性阶段，透过冷敷、电疗（例如低能量激光治疗）、穿戴合适的压力护套及适当抬高患肢等方式，减轻疼痛与肿胀。

2. 关节活动度与软组织处理

透过手法治疗及伸展运动，改善脚踝关节及相关肌肉筋膜的柔软性与活动幅度，避免关节僵硬。

3. 肌力训练

加强小腿外侧腓骨肌群、胫骨前肌、腓肠肌，足底小肌等肌肉的锻练，以渐进式阻力训练提升力量和耐力，提升肌肉在日常活动及运动中的动态稳定作用。

4. 本体感觉与平衡训练

利用平衡垫或平衡板，以及单脚站立等练习，训练大脑与脚踝之间的协调，提高对关节位置改变的感应与反应速度，加强平衡力。

5. 功能与运动专项训练

对于经常跑步、跳跃或进行球类等运动的人士，治疗方案加入变向跑、跳跃落地、侧向移动等功能训练，加强脚踝关节于运动时的稳定性。

6. 教育与预防策略

教育患者选择合适的鞋履、避免高风险活动，必要时使用贴扎或护踝作短期保护，以及积极参与康复治理。

7. 手术治疗考量

如患者在接受物理治疗后仍未见改善，或需考虑接受骨科手术，以修复受损或撕裂的踝关节韧带及其他软组织。术后仍需配合全面且系统化的物理治疗复康计划，以恢复脚踝关节的力量、稳定性、活动度及本体感觉，以全面恢复功能。

2大核心运动 预防重复扭伤

根据美国物理治疗协会骨科物理治疗学会于2021年发表的《踝关节稳定性与运动协调障碍：外侧踝韧带扭伤临床实践指南修订版》，预防重复踝关节扭伤及降低发展成为「慢性踝关节不稳」风险的最核心运动包括本体感觉训练、神经肌肉训练和针对日常生活或运动需求的训练。

以下介绍两个在脚踝关节外侧扭伤的急性发炎和痛楚消退后，可以进行的运动训练。

1. 单脚平衡训练（建议由他人从旁协助）

患侧单脚站立，另一脚膝部90度屈曲，脚掌离地，保持平衡

初阶：睁眼维持30秒左右

进阶：闭眼维持5至10秒

高阶：可睁眼或闭眼，于不稳定表面（如平衡垫、折叠毛巾或平衡板）上进行

2. 腓骨肌群训练

a. 外翻阻力训练

保持坐姿，将阻力带套于双脚脚掌外侧

双脚分开以拉紧阻力带

将患侧脚掌向外侧用力推开（外翻动作），然后回复置中位置

b. 离心肌力控制训练（Eccentric Eversion Control）

保持坐姿，将阻力带套于双脚脚掌外侧

先将患侧脚掌外翻

双脚分开拉紧阻力带，患侧脚掌维持向外侧用力，以对抗阻力带的拉力

然后以约5秒时间,缓慢控制患侧脚掌回复置中位置或内翻位置

初次扭伤后应及早医治，避免出现「慢性脚踝关节不稳」，增加重复扭伤，长远导致软骨磨损、脚踝位置异常及退化性脚踝关节炎的风险。若不幸患上「慢性脚踝关节不稳」，有手术或非手术的治疗康复方案可以采用。只要持之以恒进行本体感觉训练、神经肌肉训练、平衡运动和针对日常生活或运动需要的训练等，一般经过数周至数月就能得到改善，恢复脚踝关节的稳定性和日常活动的信心。如果你正受到「慢性脚踝关节不稳」的困扰，应尽早寻求专业医疗人员的评估与指导。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 刘永强先生

