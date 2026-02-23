韩国网红靠7招减走20kg 吃对营养素抗老救肤 做好2件事比节食更重要？

放假期间暴饮暴食、长胖该怎么办？韩国一位网红高峰期曾肥到超过80kg，后来成功靠7招在1年内「搣甩」20kg，她分享2个生活好习惯——睡眠和饮水，比节食更重要；更大推弹性蛋白、神经醯胺、胶原蛋白营养品，补充皮肤弹力。

韩网红靠7招激减20kg不反弹

韩国网红Raemi曾在个人Instagram撰文分享减重20kg的方法，Raemi指自己在2023年中曾经肥至80kg重，在2024年中体重已成功回落至60kg左右，足足减走了20kg且没有反弹；她分享了以下7招减磅实践方法：

韩网红靠7招激减20kg

1. 不节食、减碳水摄取

所有决心减肥的人都要思考一下自己无法放弃运动或饮食控制。Raemi指自己无法放弃吃美食，因此会在日常减少碳水化合物摄取，养成睡前5小时内不进食的习惯。Raemi提醒，如果无法少吃，用餐时最好跟从以下饮食替代原则：

无酒精饮料取代饮酒

波奇碗（Poke Bowl）取代三文治

鸭肉或三文鱼取代猪肉

全麦制品或意粉取代面包、雪糕

多吃鸡蛋、番薯

2. 每星期做5次运动

如果无法严格节食，运动量则必须达到每星期至少5次，Raemi指自己喜欢跑步。她提醒大家必须找到喜欢的运动、且能持续坚持1-2年。无论是跑步、网球、重训、有氧舞蹈等等，如果该运动让人感到有负担，就很难持续下去。

3. 补充胶原蛋白营养品

当一次过减走大量体重时，有机会令皮肤松弛、毛孔粗大、法令纹明显、头发变稀疏。Raemi强调要补充弹性蛋白、神经醯胺、胶原蛋白的营养品，以修复松弛皮肤、提升肌肤弹性。

4. 每日量体重

Raemi指，每日起床后会脱光衣服、量体重。因为即使在睡眠中，身体也在消耗卡路里；她认为每日或每周设定目标，并透过量体重来监控，对调整减肥节奏很有帮助。

5. 睡眠和饮水最重要

减肥并非短暂任务，而是一个长期抗战。Raemi认为，虽然是老生常谈，但有充足睡眠和常饮水非常重要。

6. 找到零食的替代品

如果马上戒掉爱吃雪糕、果冻、朱古力的习惯十分困难，Raemi提议必须找到零食的替代品，例如代餐奶昔、蛋白质脆片、零卡果冻、无糖产品等等。

7. 中药/膳食补充剂控制食欲

Raemi试过服用中药及其他膳食补充剂去控制食欲。但要留意，服用药物、保健品或膳食补充剂前，宜先咨询专业医生意见，以免危害健康。

资料来源：韩国网红Raemi

