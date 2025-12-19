Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

步姿错误致膝盖/下背/关节痛？专家教11招强化大腿臀部 预防腰椎病

减肥运动
更新时间：17:21 2025-12-19 HKT
发布时间：17:21 2025-12-19 HKT

随着年龄增长，行路方式不当、步姿有错误都会导致膝痛、腰痛、髋关节疼痛。有运动医学专家分享了11个足腰强化习惯，帮大家达到正确步行、提升肌力及强化平衡力的状态；更分享了1个「站着穿袜子」小方法自测下肢肌力。

步姿错误致膝盖/下背/关节痛？专家教11招强化大腿臀部

日媒《介护ポストセブン》报道，日本帝京科学大学运动医学教授渡会公治医生指出，错误的步行方式往往会令身体倾斜，导致膝关节磨擦而疼痛，想预防痛症，关键在于正确走路。加上随年龄与生活习惯，腰椎及椎间盘逐渐变形，令身体平衡受损；驼背、腰过度前弯或久坐不动都会加重腰部负担。渡会医生指，平日应有意识地活动背部，定时伸展、改善膝腰疼痛，必学以下11个生活习惯、加强腿脚与腰部健康：

护腰腿健康｜1. 走路重心放在膝盖中间

走路时，有意识地将体重压在膝盖与脚的正中。脚跟先踏地，再感受脚底重量，最后脚尖自然离地。想像行走时重量放到膝盖中心，避免扭动。

护腰腿健康｜2. 用双手或背囊提重物

长期将重物集中在身体一侧，会令身体歪斜、重心偏移，加重单边膝盖负担。最好避免用单肩背包，改用背囊或双手分散提重物。如果只有1件物品，则应每30分钟换边，以防身体歪斜。

护腰腿健康｜3. 上楼梯时模仿溜冰姿势

上楼梯时模仿溜冰姿势、双脚呈「八字」，能保持稳定，并增强腿部和臀部的力量。

护腰腿健康｜4. 下楼梯时模仿滑雪姿势

下楼梯时想像成如滑雪般侧身，一步步横向下楼梯，减轻对膝盖冲击。

护腰腿健康｜5. 每日3次「脚趾夹毛巾」动作

地板放上毛巾，用脚趾反复夹起毛巾，每日做3次。这动作能强化足底肌肉及韧带，并提升脚踝柔软度。

护腰腿健康｜6. 单脚站立穿鞋袜

若无法单脚站立穿鞋袜，代表平衡感及肌力下降，建议要刻意锻炼下半身的大腿力量，保持髋关节柔软度。

护腰腿健康｜7. 盘腿而坐

盘腿而坐、双脚并拢，身体前倾，有助恢复髋关节柔软性，维持足腰强健。

护腰腿健康｜8. 弯腰剪脚甲

日常弯腰剪脚甲，会弯曲臀部髋关节，同样起到伸展作用，提升柔软度。

护腰腿健康｜9. 搬重物时宜屈膝、忌弯腰

搬重物时别只靠腰，要屈膝并利用髋关节力量去搬起物品，以免拉伤下背。

护腰腿健康｜10. 选择「偏硬」床垫

选择偏硬的床垫，而不是记忆绵，可防止腰椎/下背拱起。

护腰腿健康｜11. 进行「双脚雨刷」运动

俯卧在垫上、屈膝，双脚脚底朝天，再慢慢左右摆动，如同车辆的雨刷。逐渐加大幅度，每天3组，每组往返5次。这动作能强化腰背等关节，预防并改善退化性腰椎症。若感到疼痛，可朝无痛方向大幅度摆动，缓解不适。

资料来源：《介护ポストセブン》

延伸阅读：名医列14大护心黄金法则 强心脏稳血压 晚上喝1饮品防动脉硬化

---

相关文章：

哈佛研究揭1类蛋白质可延寿 老化速度减46% 鸡蛋不上榜？

101岁医生仍自己煮饭 公开3大长寿秘诀 6岁起常吃1种鱼 研究证防三高中风

先吃菜会短命？长者必戒5大「健康」饮食习惯 防脑退化症/肌少症

多做这动作30分钟 研究揭可延寿11年 40岁以上做超有效

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
8小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
7小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
22小时前