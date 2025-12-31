鸡尾酒卡路里超高？28款调酒/啤酒/红白酒热量大比拼 推介零卡/无酒精之选

【酒精卡路里/调酒/啤酒/红酒/白酒】假期是聚餐派对的最好时机，难免喝上一两杯酒精饮品！有营养师列出12款热门调酒的热量排行榜，包括Long Island、Martini。他们推介16款无酒精啤酒和红白餐酒，部分更是零卡！大家又喜欢喝哪一种？哪款最高卡？

比较6类酒水酒精 浓度越高卡路里越高

「尚营坊」营养师团队在其Facebook专页发文表示，浓厚节日氛围，若加上一点酒精饮品助兴，可令派对聚会气氛更高昂。不过营养师团队提醒，酒精浓度越高，卡路里越高。

以下是各种常见酒类的酒精浓度：

啤酒5% 葡萄酒11-13% 日本清酒15% 日本烧酎25% 烈酒40-57% 中国高浓度白酒50%

12款调酒热量大比拼 鸡尾酒卡路里超高？

「尚营坊」营养师团队列出12款调酒热量排行榜，并指酒精浓度和糖分含量会影响鸡尾酒的热量。

12款调酒卡路里排行榜（每100毫升计）

第12位：Mojito

61kcal

基底：朗姆酒

糖分：1.8克

酒精浓度：7.6%

第11位：Bloody Mary

73kcal

基底：伏特加

糖分：2.3克

酒精浓度：7.8%

第10位：Gin Tonic

84kcal

基底：琴酒

糖分：6.6克

酒精浓度：8.5%

第9位：Orange Blossom

98kcal

基底：琴酒

糖分：7.9克

酒精浓度：8.1%

第8位：Jagerbomb

202kcal

基底：野格

糖分：16克

酒精浓度：5.3%

第7位：Long Island

107kcal

基底：朗姆酒、琴酒、伏特加、龙舌兰酒、白橙皮酒

糖分：8.4克

酒精浓度：10.4%

第6位：Margarita

122kcal

基底：龙舌兰酒

糖分：16.1克

酒精浓度：8.2%

第5位：Mai Tai

149kcal

基底：朗姆酒、白橙皮酒

糖分：12.8克

酒精浓度：11.9%

第4位：Pina Colada

151kcal

基底：朗姆酒

糖分：17.6克

酒精浓度：7.9%

第3位：Old Fashioned

164kcal

基底：威士忌、苦精

糖分：5.6克

酒精浓度：20.2%

第2位：Martini

189kcal

基底：琴酒、威末酒

糖分：5.2克

酒精浓度：23.9%

第1位：Manhattan

222kcal

基底：威士忌、威末酒

糖分：1.0克

酒精浓度：31%

*注：由于调酒师有独家配方，营养成分难以估算，以上资料只供参考

推介16款无酒精啤酒/红白餐酒

啤酒和红白餐酒也是聚餐的饭桌上必不可少的饮品。「尚营坊」营养师团队推介16款无酒精啤酒和红白餐酒。没有酒精，热量更低，部分更是零卡之选。

8款无酒精啤酒 4款零卡路里

Bundaberg（宾得宝）Diet Ginger Beer 31kcal（1枝） Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Beer 63kcal（1枝） Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Pilsner 66kcal（1罐） Krombacher（科伦堡）0.0%零酒精啤酒 27kcal Orion Clear Free Beer 零酒精啤酒 0kcal（1罐） Suntory（三得利）All-Free Beer 0kcal（1罐） Kirin（麒麟）Body Free Beer 0kcal（1罐） ASAHI（朝日）DRY ZERO 0kcal（1罐）

8款红白餐酒卡路里（1小杯＝100ml）

1. Le Petit Beret（小贝雷）Cabernet Sauvignon

21kcal（100ml）

3小杯=1份五谷类

2. Le Petit Beret（小贝雷）Blanc de Blancs

17kcal（100ml）

1小杯不用对换

3. MCGUIGAN Zero（麦格根）Non-alcoholic Shiraz Alcohol Free

29kcal（100ml）

2小杯=1份五谷类

4. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sauvignon Blanc Alcohol Free

24kcal（100ml）

3小杯=1份五谷类

5. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sparkling Alcohol Free

33kcal（100ml）

2小杯=1份五谷类

6. MCGUIGAN Zero（麦格根）Rosé Alcohol Free

22kcal（100ml）

3小杯=1份五谷类

7. Le Petit Beret（小贝雷）Sparkling Rosé

13kcal（100ml）

1小杯不用对换

8. Elivo Zero Zero Deluxe Sparkling Rose Vegan Halal Alcohol Free

1小杯不用对换

喝酒注意3件事 避免卡路里超标

「尚营坊」营养师团队提醒，调酒师有独家配方，营养成份难以估算，以上资料只供参考。不过，聚会喝酒时留意以下3件事，可避免热量摄取「爆标」。

1. 酒精浓度越高 卡路里越高

每克酒精热量为7kcal，仅次于每克脂肪的9kcal热量。

威士忌、伏特加等烈酒约含40%酒精，1小杯已经很高热量。

2. 鸡尾酒糖分高

为了令调酒风味更有层次和更易入口，调酒师都会以果汁、糖浆混搭烈酒，令糖分和卡路里直线上升。

调配师调配鸡尾酒时，都会加入独门配方，卡路里就更「高不可测」。

3. 喝慢一些，喝少一些

建议尽量「多啲摸摸酒杯底倾心事」，也就是少喝一些，聊久一点，减少卡路里摄取。

资料来源：尚营坊（获授权转载）

---

