鸡尾酒卡路里超高？28款调酒/啤酒/红白酒热量大比拼 推介零卡/无酒精之选

更新时间：19:05 2025-12-31 HKT
发布时间：19:05 2025-12-31 HKT

【酒精卡路里/调酒/啤酒/红酒/白酒】假期是聚餐派对的最好时机，难免喝上一两杯酒精饮品！有营养师列出12款热门调酒的热量排行榜，包括Long Island、Martini。他们推介16款无酒精啤酒和红白餐酒，部分更是零卡！大家又喜欢喝哪一种？哪款最高卡？

比较6类酒水酒精 浓度越高卡路里越高

「尚营坊」营养师团队在其Facebook专页发文表示，浓厚节日氛围，若加上一点酒精饮品助兴，可令派对聚会气氛更高昂。不过营养师团队提醒，酒精浓度越高，卡路里越高。

以下是各种常见酒类的酒精浓度：

  1. 啤酒5%
  2. 葡萄酒11-13%
  3. 日本清酒15%
  4. 日本烧酎25%
  5. 烈酒40-57%
  6. 中国高浓度白酒50%

12款调酒热量大比拼 鸡尾酒卡路里超高？

「尚营坊」营养师团队列出12款调酒热量排行榜，并指酒精浓度和糖分含量会影响鸡尾酒的热量。

12款调酒卡路里排行榜（每100毫升计）

第12位：Mojito

  • 61kcal
  • 基底：朗姆酒
  • 糖分：1.8克
  • 酒精浓度：7.6%

第11位：Bloody Mary

  • 73kcal
  • 基底：伏特加
  • 糖分：2.3克
  • 酒精浓度：7.8%

第10位：Gin Tonic

  • 84kcal
  • 基底：琴酒
  • 糖分：6.6克
  • 酒精浓度：8.5%

第9位：Orange Blossom

  • 98kcal
  • 基底：琴酒
  • 糖分：7.9克
  • 酒精浓度：8.1%

第8位：Jagerbomb

  • 202kcal
  • 基底：野格
  • 糖分：16克
  • 酒精浓度：5.3%

第7位：Long Island

  • 107kcal
  • 基底：朗姆酒、琴酒、伏特加、龙舌兰酒、白橙皮酒
  • 糖分：8.4克
  • 酒精浓度：10.4%

第6位：Margarita

  • 122kcal
  • 基底：龙舌兰酒
  • 糖分：16.1克
  • 酒精浓度：8.2%

第5位：Mai Tai

  • 149kcal
  • 基底：朗姆酒、白橙皮酒
  • 糖分：12.8克
  • 酒精浓度：11.9%

第4位：Pina Colada

  • 151kcal
  • 基底：朗姆酒
  • 糖分：17.6克
  • 酒精浓度：7.9%

第3位：Old Fashioned

  • 164kcal
  • 基底：威士忌、苦精
  • 糖分：5.6克
  • 酒精浓度：20.2%

第2位：Martini

  • 189kcal
  • 基底：琴酒、威末酒
  • 糖分：5.2克
  • 酒精浓度：23.9%

第1位：Manhattan

  • 222kcal
  • 基底：威士忌、威末酒
  • 糖分：1.0克
  • 酒精浓度：31%

*注：由于调酒师有独家配方，营养成分难以估算，以上资料只供参考

推介16款无酒精啤酒/红白餐酒

啤酒和红白餐酒也是聚餐的饭桌上必不可少的饮品。「尚营坊」营养师团队推介16款无酒精啤酒和红白餐酒。没有酒精，热量更低，部分更是零卡之选。

 

8款无酒精啤酒 4款零卡路里

  1. Bundaberg（宾得宝）Diet Ginger Beer 31kcal（1枝）
  2. Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Beer 63kcal（1枝）
  3. Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Pilsner 66kcal（1罐）
  4. Krombacher（科伦堡）0.0%零酒精啤酒 27kcal
  5. Orion Clear Free Beer 零酒精啤酒 0kcal（1罐）
  6. Suntory（三得利）All-Free Beer 0kcal（1罐）
  7. Kirin（麒麟）Body Free Beer 0kcal（1罐）
  8. ASAHI（朝日）DRY ZERO 0kcal（1罐）

8款红白餐酒卡路里（1小杯＝100ml）

1. Le Petit Beret（小贝雷）Cabernet Sauvignon

  • 21kcal（100ml）
  • 3小杯=1份五谷类

2. Le Petit Beret（小贝雷）Blanc de Blancs

  • 17kcal（100ml）
  • 1小杯不用对换

3. MCGUIGAN Zero（麦格根）Non-alcoholic Shiraz Alcohol Free

  • 29kcal（100ml）
  • 2小杯=1份五谷类

4. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sauvignon Blanc Alcohol Free

  • 24kcal（100ml）
  • 3小杯=1份五谷类

5. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sparkling Alcohol Free

  • 33kcal（100ml）
  • 2小杯=1份五谷类

6. MCGUIGAN Zero（麦格根）Rosé Alcohol Free

  • 22kcal（100ml）
  • 3小杯=1份五谷类

7. Le Petit Beret（小贝雷）Sparkling Rosé

  • 13kcal（100ml）
  • 1小杯不用对换

8. Elivo Zero Zero Deluxe Sparkling Rose Vegan Halal Alcohol Free

  • 1小杯不用对换

喝酒注意3件事 避免卡路里超标

「尚营坊」营养师团队提醒，调酒师有独家配方，营养成份难以估算，以上资料只供参考。不过，聚会喝酒时留意以下3件事，可避免热量摄取「爆标」。

1. 酒精浓度越高 卡路里越高

  • 每克酒精热量为7kcal，仅次于每克脂肪的9kcal热量。
  • 威士忌、伏特加等烈酒约含40%酒精，1小杯已经很高热量。

2. 鸡尾酒糖分高

  • 为了令调酒风味更有层次和更易入口，调酒师都会以果汁、糖浆混搭烈酒，令糖分和卡路里直线上升。
  • 调配师调配鸡尾酒时，都会加入独门配方，卡路里就更「高不可测」。

3. 喝慢一些，喝少一些

  • 建议尽量「多啲摸摸酒杯底倾心事」，也就是少喝一些，聊久一点，减少卡路里摄取。

资料来源：尚营坊（获授权转载）

