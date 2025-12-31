鸡尾酒卡路里超高？28款调酒/啤酒/红白酒热量大比拼 推介零卡/无酒精之选
发布时间：19:05 2025-12-31 HKT
【酒精卡路里/调酒/啤酒/红酒/白酒】假期是聚餐派对的最好时机，难免喝上一两杯酒精饮品！有营养师列出12款热门调酒的热量排行榜，包括Long Island、Martini。他们推介16款无酒精啤酒和红白餐酒，部分更是零卡！大家又喜欢喝哪一种？哪款最高卡？
比较6类酒水酒精 浓度越高卡路里越高
「尚营坊」营养师团队在其Facebook专页发文表示，浓厚节日氛围，若加上一点酒精饮品助兴，可令派对聚会气氛更高昂。不过营养师团队提醒，酒精浓度越高，卡路里越高。
以下是各种常见酒类的酒精浓度：
- 啤酒5%
- 葡萄酒11-13%
- 日本清酒15%
- 日本烧酎25%
- 烈酒40-57%
- 中国高浓度白酒50%
12款调酒热量大比拼 鸡尾酒卡路里超高？
「尚营坊」营养师团队列出12款调酒热量排行榜，并指酒精浓度和糖分含量会影响鸡尾酒的热量。
12款调酒卡路里排行榜（每100毫升计）
第12位：Mojito
- 61kcal
- 基底：朗姆酒
- 糖分：1.8克
- 酒精浓度：7.6%
第11位：Bloody Mary
- 73kcal
- 基底：伏特加
- 糖分：2.3克
- 酒精浓度：7.8%
第10位：Gin Tonic
- 84kcal
- 基底：琴酒
- 糖分：6.6克
- 酒精浓度：8.5%
第9位：Orange Blossom
- 98kcal
- 基底：琴酒
- 糖分：7.9克
- 酒精浓度：8.1%
第8位：Jagerbomb
- 202kcal
- 基底：野格
- 糖分：16克
- 酒精浓度：5.3%
第7位：Long Island
- 107kcal
- 基底：朗姆酒、琴酒、伏特加、龙舌兰酒、白橙皮酒
- 糖分：8.4克
- 酒精浓度：10.4%
第6位：Margarita
- 122kcal
- 基底：龙舌兰酒
- 糖分：16.1克
- 酒精浓度：8.2%
第5位：Mai Tai
- 149kcal
- 基底：朗姆酒、白橙皮酒
- 糖分：12.8克
- 酒精浓度：11.9%
第4位：Pina Colada
- 151kcal
- 基底：朗姆酒
- 糖分：17.6克
- 酒精浓度：7.9%
第3位：Old Fashioned
- 164kcal
- 基底：威士忌、苦精
- 糖分：5.6克
- 酒精浓度：20.2%
第2位：Martini
- 189kcal
- 基底：琴酒、威末酒
- 糖分：5.2克
- 酒精浓度：23.9%
第1位：Manhattan
- 222kcal
- 基底：威士忌、威末酒
- 糖分：1.0克
- 酒精浓度：31%
*注：由于调酒师有独家配方，营养成分难以估算，以上资料只供参考
推介16款无酒精啤酒/红白餐酒
啤酒和红白餐酒也是聚餐的饭桌上必不可少的饮品。「尚营坊」营养师团队推介16款无酒精啤酒和红白餐酒。没有酒精，热量更低，部分更是零卡之选。
8款无酒精啤酒 4款零卡路里
- Bundaberg（宾得宝）Diet Ginger Beer 31kcal（1枝）
- Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Beer 63kcal（1枝）
- Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Pilsner 66kcal（1罐）
- Krombacher（科伦堡）0.0%零酒精啤酒 27kcal
- Orion Clear Free Beer 零酒精啤酒 0kcal（1罐）
- Suntory（三得利）All-Free Beer 0kcal（1罐）
- Kirin（麒麟）Body Free Beer 0kcal（1罐）
- ASAHI（朝日）DRY ZERO 0kcal（1罐）
8款红白餐酒卡路里（1小杯＝100ml）
1. Le Petit Beret（小贝雷）Cabernet Sauvignon
- 21kcal（100ml）
- 3小杯=1份五谷类
2. Le Petit Beret（小贝雷）Blanc de Blancs
- 17kcal（100ml）
- 1小杯不用对换
3. MCGUIGAN Zero（麦格根）Non-alcoholic Shiraz Alcohol Free
- 29kcal（100ml）
- 2小杯=1份五谷类
4. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sauvignon Blanc Alcohol Free
- 24kcal（100ml）
- 3小杯=1份五谷类
5. MCGUIGAN Zero（麦格根）Sparkling Alcohol Free
- 33kcal（100ml）
- 2小杯=1份五谷类
6. MCGUIGAN Zero（麦格根）Rosé Alcohol Free
- 22kcal（100ml）
- 3小杯=1份五谷类
7. Le Petit Beret（小贝雷）Sparkling Rosé
- 13kcal（100ml）
- 1小杯不用对换
8. Elivo Zero Zero Deluxe Sparkling Rose Vegan Halal Alcohol Free
- 1小杯不用对换
喝酒注意3件事 避免卡路里超标
「尚营坊」营养师团队提醒，调酒师有独家配方，营养成份难以估算，以上资料只供参考。不过，聚会喝酒时留意以下3件事，可避免热量摄取「爆标」。
1. 酒精浓度越高 卡路里越高
- 每克酒精热量为7kcal，仅次于每克脂肪的9kcal热量。
- 威士忌、伏特加等烈酒约含40%酒精，1小杯已经很高热量。
2. 鸡尾酒糖分高
- 为了令调酒风味更有层次和更易入口，调酒师都会以果汁、糖浆混搭烈酒，令糖分和卡路里直线上升。
- 调配师调配鸡尾酒时，都会加入独门配方，卡路里就更「高不可测」。
3. 喝慢一些，喝少一些
-
建议尽量「多啲摸摸酒杯底倾心事」，也就是少喝一些，聊久一点，减少卡路里摄取。
资料来源：尚营坊（获授权转载）
