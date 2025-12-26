冬天饮热朱古力暖身又怕肥？营养师推介13款低脂/无糖/低糖朱古力饮品

【朱古力饮品推介/减肥】热朱古力可谓冬天暖身必备饮品之一，但不少人也担心朱古力高脂高糖易致肥，「尚营坊」营养师团队推介13款低脂无糖朱古力饮品，让大家可以过一个「暖笠笠」、较健康的冬天！

推介13款朱古力饮品 低脂/无糖/低糖之选

「尚营坊」营养师团队在其facebook专页推介一系列低脂、无糖、低糖朱古力饮品，大家不妨参考一下。

减肥朱古力饮品推介名单⬇⬇⬇

无糖朱古力饮品推介

森永 Morigana 无糖朱古力：1小包＝16kcal

Swiss Miss 无糖牛奶朱古力奶：1小包＝80kcal、1g脂肪（1份五谷类）

Blue Diamond 无糖朱古力味杏仁奶：1杯（240mL）＝40kcal、3g脂肪（1份脂肪类）

低糖朱古力饮品推介

Avalanche 低糖即冲拖肥朱古力奶：1小包＝60kcal、3g脂肪（0.5份五谷类+0.5份脂肪类）

Avalanche 低糖即冲朱古力奶：1小包＝35kcal、1.4g脂肪（1份脂肪类）

Avalanche 低糖即冲海盐焦糖朱古力奶：1小包＝55kcal、2.7g脂肪（0.5份五谷类+0.5份脂肪类）

较低脂朱古力饮品推介

Van Houten 低糖朱古力奶：1小包＝24kcal、1.2g脂肪（0.5份脂肪类）

M&S 马莎低脂即冲朱古力：1小包＝46kcal、1g脂肪（0.5份五谷类）

NESCAFÉ 雀巢即冲朱古力咖啡：1小包＝91kcal、2.5g脂肪（1份五谷类+0.5份脂肪类）

无糖朱古力粉推介

Avalanche 无糖可可粉：每食用份量＝8kcal、0.3g脂肪

Van Houten 100%可可粉：每食用份量＝44kcal、2.6g脂肪

Tudor Gold 无糖可可粉：每食用份量＝115kcal、5.4g脂肪

Hershey's 无糖可可粉：每食用份量＝10kcal、5g脂肪

减肥饮朱古力贴士

「尚营坊」营养师团队指，市面上有很多无糖可可粉也可以使用，只要加入脱脂奶，减磅时都可以享用美味又低脂的热朱古力！

无糖可可粉用量建议：

少于1茶匙可可粉：不用对换五谷类和脂肪类份量。

3茶匙可可粉：等于1份脂肪，但朱古力味会更香浓。

营养师建议，虽然以上推介的13款朱古力饮品脂肪和糖分不高，但过量饮用仍会增加脂肪摄取量。他们提醒，减肥人士宜选用脱脂奶冲调朱古力热饮，则更低脂、健康。

高脂/低脂/高糖/低糖/无糖定义

根据食安中心的资料，定义如下：

「低脂肪」：每100克固体食物含不超过3克脂肪；每100毫升液体食物含不超过1.5克脂肪。

「高脂肪」：每100克固体食物含超过20克总脂肪。

「无糖」：每100克/毫升不多于0.5克糖

「低糖」： 每100克/毫升不多于5克糖

「高糖」：每100克/毫升超过7.5克糖；或每100毫升液体食物含超过7.5克糖。

资料来源：尚营坊（获授权转载）

---

相关文章：

急冻饺子｜小心高钠高脂伤肾致肥！营养师推介9款较低脂健康急冻饺子

饮茶点心卡路里｜凤爪比春卷更肥？比拼30款点心卡路里 减肥推介16款较低卡之选

豆腐推介丨拣错豆腐易致肥？营养师推介22款低脂豆腐 硬豆腐/滑豆腐/日式豆腐

吃乳酪可通便增肌减脂？营养师推介18款高蛋白低糖乳酪 教5大选购贴士

20种水果糖分功效大比拼！最高糖不是提子？降血压可以吃香蕉？