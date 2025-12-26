冬天饮热朱古力暖身又怕肥？营养师推介13款低脂/无糖/低糖朱古力饮品
更新时间：13:45 2025-12-26 HKT
发布时间：13:45 2025-12-26 HKT
发布时间：13:45 2025-12-26 HKT
【朱古力饮品推介/减肥】热朱古力可谓冬天暖身必备饮品之一，但不少人也担心朱古力高脂高糖易致肥，「尚营坊」营养师团队推介13款低脂无糖朱古力饮品，让大家可以过一个「暖笠笠」、较健康的冬天！
推介13款朱古力饮品 低脂/无糖/低糖之选
「尚营坊」营养师团队在其facebook专页推介一系列低脂、无糖、低糖朱古力饮品，大家不妨参考一下。
减肥朱古力饮品推介名单⬇⬇⬇
无糖朱古力饮品推介
- 森永 Morigana 无糖朱古力：1小包＝16kcal
- Swiss Miss 无糖牛奶朱古力奶：1小包＝80kcal、1g脂肪（1份五谷类）
- Blue Diamond 无糖朱古力味杏仁奶：1杯（240mL）＝40kcal、3g脂肪（1份脂肪类）
低糖朱古力饮品推介
- Avalanche 低糖即冲拖肥朱古力奶：1小包＝60kcal、3g脂肪（0.5份五谷类+0.5份脂肪类）
- Avalanche 低糖即冲朱古力奶：1小包＝35kcal、1.4g脂肪（1份脂肪类）
- Avalanche 低糖即冲海盐焦糖朱古力奶：1小包＝55kcal、2.7g脂肪（0.5份五谷类+0.5份脂肪类）
较低脂朱古力饮品推介
- Van Houten 低糖朱古力奶：1小包＝24kcal、1.2g脂肪（0.5份脂肪类）
- M&S 马莎低脂即冲朱古力：1小包＝46kcal、1g脂肪（0.5份五谷类）
- NESCAFÉ 雀巢即冲朱古力咖啡：1小包＝91kcal、2.5g脂肪（1份五谷类+0.5份脂肪类）
无糖朱古力粉推介
- Avalanche 无糖可可粉：每食用份量＝8kcal、0.3g脂肪
- Van Houten 100%可可粉：每食用份量＝44kcal、2.6g脂肪
- Tudor Gold 无糖可可粉：每食用份量＝115kcal、5.4g脂肪
- Hershey's 无糖可可粉：每食用份量＝10kcal、5g脂肪
减肥饮朱古力贴士
「尚营坊」营养师团队指，市面上有很多无糖可可粉也可以使用，只要加入脱脂奶，减磅时都可以享用美味又低脂的热朱古力！
无糖可可粉用量建议：
- 少于1茶匙可可粉：不用对换五谷类和脂肪类份量。
- 3茶匙可可粉：等于1份脂肪，但朱古力味会更香浓。
营养师建议，虽然以上推介的13款朱古力饮品脂肪和糖分不高，但过量饮用仍会增加脂肪摄取量。他们提醒，减肥人士宜选用脱脂奶冲调朱古力热饮，则更低脂、健康。
高脂/低脂/高糖/低糖/无糖定义
根据食安中心的资料，定义如下：
- 「低脂肪」：每100克固体食物含不超过3克脂肪；每100毫升液体食物含不超过1.5克脂肪。
- 「高脂肪」：每100克固体食物含超过20克总脂肪。
- 「无糖」：每100克/毫升不多于0.5克糖
- 「低糖」： 每100克/毫升不多于5克糖
- 「高糖」：每100克/毫升超过7.5克糖；或每100毫升液体食物含超过7.5克糖。
延伸阅读：27款樽装饮品糖分大比拼 1枝低糖茶=5茶匙糖越饮越口渴？推介无糖/低糖替代品
资料来源：尚营坊（获授权转载）
---
相关文章：
急冻饺子｜小心高钠高脂伤肾致肥！营养师推介9款较低脂健康急冻饺子
饮茶点心卡路里｜凤爪比春卷更肥？比拼30款点心卡路里 减肥推介16款较低卡之选
豆腐推介丨拣错豆腐易致肥？营养师推介22款低脂豆腐 硬豆腐/滑豆腐/日式豆腐
吃乳酪可通便增肌减脂？营养师推介18款高蛋白低糖乳酪 教5大选购贴士
20种水果糖分功效大比拼！最高糖不是提子？降血压可以吃香蕉？
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT