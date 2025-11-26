炸鸡不是最邪恶？11类炸物油脂大比拼 1款健康食物吸油率达430%

炸鸡、炸虾等炸物香脆可口，但高脂热量令人却步，不少人因此转吃蔬菜炸物看似相对健康。不过有营养师指出，有一款健康蔬菜经油炸后，其吸油量竟可高达430%，比一般油炸肉类还要高，这主要与两个因素有关。

炸鸡不是最邪恶？11类炸物油脂大比拼

营养师姚晴徽在Facebook专页分享指，不少人都疑惑为甚么有些炸物口感清爽酥脆，有些炸物则吃到满口油如「油弹」般，其实这主要取决于炸物油炸的方式及食材的大小作决定，以下为4种常见的炸物油炸方式：

哪款油炸方式最吸油？

1. 素炸

食物腌过后直接油炸，又称为清炸。

炸丸子类：吸油率5%

炸蔬菜及淀粉类：吸油率7%至15%，如南瓜、青椒、茄子等

炸冬甩：吸油率15%

炸面包：吸油率100%

2. 干炸

食物腌过后，沾一层地瓜粉、面包粉、太白粉，或面粉等粉类再油炸。

炸豆类、鱼类、肉类：吸油率5%-10%，如鱼块、豆腐、猪肉、鸡肉等

3. 酥炸

分为3层，第1层用太白粉或面粉，第2层裹上面粉糊或蛋液等，第3层用有颗粒的地瓜粉及面包粉再油炸，口感最脆。

炸肉馅饼：面糊约沾15%，吸油率5%

炸海鲜和肉类：面糊约沾25%到40%，吸油率10%到20%，例如蚵仔酥、炸乌贼、炸虾、炸鸡排等

4. 湿炸

食物腌过沾面糊后去油炸，这类面糊制成方法有多种，主要以面粉、水、蛋、油等混合成制成的面糊

炸海鲜与肉类：面糊约沾40%-60%，吸油率约10%-20%，如炸鱿鱼、炸虾等

炸蔬菜及淀粉类：面糊沾至少50%，吸油率至少20%，如炸南瓜、炸莲藕、炸香菇、炸青椒、炸茄子等

炸牛蒡丝：面糊约沾320%，吸油率达65%

炸海苔：面糊约沾1500%，吸油率高达430%

对于炸海苔吸油率高企的原因，营养师姚晴徽指出，这是因为海苔本身重量轻，加上表面面积大，在沾上面糊进行油炸后，自然容易吸油。至于要计算一件炸物的吸油率，姚晴徽建议可根据以下公式粗略计算，让自己在选购炸物时，亦可心中有数：

吸油量（克) =食材重量(克) x 吸油率(%)

延伸阅读：减肥陷阱｜蔬菜比鸡柳更致肥？ 营养师揭5类超吸油炸物

资料来源：FB专页「徽姑娘营养师」（已获授权转载）

---

相关文章：

减肥陷阱｜吃豆腐植物肉易致肥？ 5种假健康食物超高脂 恐愈吃愈肥

鸡肉2部位毒素高 鸡皮不是最高脂 11个部位营养大比拼

打边炉食猪红鱿鱼可减肚腩 营养师教拣49款低脂火锅食物

食火锅暖身拣鸡汤易燥热？ 中医教按体质拣6种火锅汤底