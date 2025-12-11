中式点心卡路里｜减肥都可以食茶楼点心！比拼24款点心 推介8款低脂之选

「一盅两件」是减肥大忌？减肥也能吃茶楼点心！有注册营养师指出，部分中式点心高卡高脂，但若选择恰当，减肥人士也可以安心享用！她列出24款点心食物的热量供大家参考，其中8款点心属较低脂之选！

24款中式点心大比拼 推介8款低脂之选

马拉糕最肥？烧卖脂肪较多？叉烧包、奶皇流沙包、肠粉、豉汁蒸凤爪等中式点心的卡路里、脂肪又有多高？注册营养师谭乐延（Audrey）在其IG发文指，中式点心并非全部高热量、高脂肪。她列出24款酒楼常见的中式点心的卡路里，按其脂肪及热量分为3大类：

脂肪含量最低：绿灯区

脂肪含量中等：黄灯区

脂肪含量最高：红灯区

1. 绿灯区：脂肪含量占总热量<30% ⬇⬇⬇

以下8款点心脂肪含量较低，其中包括港人常吃的叉烧包：

2. 黄灯区：脂肪含量占总热量 30-50%⬇⬇⬇

以下8款点心脂肪含量属中等，宜适量食用，其中包括2款肠粉：

3. 红灯区：脂肪含量占总热量＞50%⬇⬇⬇

以下8款点心脂肪含量较高，少吃为妙，其中马拉糕亦属较高脂的点心：

脂肪含量较低的点心：占总热量<30%

素菜包 75kcal（1个）

鸡包仔 115kcal（1个）

叉烧包 137kcal（1个）

奶皇流沙包 120kcal（1个）

鲜虾菜苗饺 40kcal（1件）

上素蒸粉果 30kcal（1件）

灼时菜 70kcal（1碟）

鲜虾肠粉 65kcal（1条）

脂肪含量中等的点心：占总热量30至50%

虾饺 44kcal（1件）

潮州粉果 92 kcal（1件）

小笼包 85 kcal（1件）

叉烧肠粉 100kcal（1条）

牛肉肠粉 80kcal（1条）

姜葱牛柏叶 138kcal（1碟）

蒸鲮鱼球 63 kcal（1件）

灌汤饺 49 kcal（1件）

脂肪含量最高的点心：占总热量＞50%

烧卖 62kcal（1件）

山竹牛肉 90kcal（1件）

鲜竹卷 139 kcal（1件）

棉花鸡 210kcal（1碟）

豉汁蒸排骨 260kcal（1碟）

豉汁蒸凤爪 240 kcal（1碟）

马拉糕 370kcal（1件）

珍珠鸡 210 kcal（1件）

由上述数据可见，除了珍珠鸡，烧卖、马拉糕这些看似脂肪不高的点心，其实暗藏致肥陷阱。不过，注册营养师Audrey提醒，由于每家茶楼点心的成分及重量均有分别，故此，实际营养数据以实物为准。

吃点心饱肚不易肥 营养师教3种配搭

此外，注册营养师Audrey亦教如何配搭点心，饱肚又不易肥。她建议配搭食物时，热量控制在500至600卡路里内，即大概是1个包及5件点心。她提醒，若需添加酱料，也要留意卡路里。

茶楼点心3大饱肚配搭⬇⬇⬇

Audrey指出，以下点心总热量均为500至600kcal内，同时亦是饱肚配搭：

鸡包仔1份、叉烧肠粉2条、蒸粉果1份、虾饺2份、灼菜1/2碟* 叉烧包1份、牛肉肠粉1条、烧卖1份、牛柏叶1/2盘、桂花糕1份、灼菜1/2碟* 奶皇包1份、鲜虾肠粉1条、山竹牛肉1份、菜苗饺2份、炸春卷1/2条、灼菜1/2碟*

另下，以下3种酱料亦常见于点心及时菜中，热量如下：

蚝油 +8 kcal

甜豉油 +4 kcal

腐乳酱 +26 kcal

点心暗藏高钠陷阱 增中风/心脏病风险

除了脂肪，亦要留意点心钠含量。本港食安中心有研究指出，若两人到酒楼进食1碟虾肉烧卖及1碟鲜虾春卷，每人所摄取的钠质已占世界衞生组织建议的每日摄取上限（即2000毫克钠）32%。

高钠/低钠点心排行榜

食安中心指出，部分点心款式钠含量相对偏高，以下是最高钠和最低钠点心的排行榜：

