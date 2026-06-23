恒大推「博雅未来」课程 培养自主思考创新能力

社会发展一日千里，不少大学都在审视教学的内容。 恒生大学在今学年推出全新「博雅未来」（FuturEdge）课程，改革原来的通识教育。共同核心课程总监黄沐恩（图右）指，课程任务是培养学生的社会责任感、自主思考及创新的能力，让他们能在未来社会中自由追梦，而非单纯成为「别人的工具」。

新课程聚焦三大领域

新课程聚焦三大领域，分别是人类发展及社会责任、多元文化及全球在地化意识、创新、科学技术及数码素养。黄沐恩解释，改革源于传统学科分类僵化，「『可持续发展』属于人文、社会科学还是科学？」他认为现时社会存在的问题，不可以靠分科来解决，需要跨学科合作，「未来社会将是人与人关系更紧密，很多事情要合作才能完成，问题也要共同解决。」新课程特意涵盖这些主题，培养学生相关技能，让他们将来能实践所学。

延伸阅读：恒大生修复闲置热狗巴士-领悟动态保育内涵

教学方式上，「博雅未来」强调多元体验式学习，告别过往的单向授课。共同核心课程讲师关灏泉（图左）指，学生通过讨论、实地考察、模仿等，亦可学习到知识，甚至学得更全面，以探讨爱、性与亲密关系的课程为例，学生需设计交友程式个人档案，过程中思考流行文化如何塑造感情观念，让学生更投入课堂，比单纯讲授概念更能引发他们思考，促进对理论的全面理解。

改变以往笔试评估模式

新课程亦改变以往以笔试或论文为主的评估模式，转为项目制作、反思报告、课堂参与等，甚至由师生共同制订评核准则。黄沐恩指，传统评核未必反映到学生的学习成果，强调评估本身应是学习途径之一，而非纯粹用来分等级。然而，关灏泉坦言，并非所有学生都适应体验式的学习，或不太积极参与课堂讨论，故允许他们以文字表达自己的意见等，包容不同学习的风格。

黄沐恩形容，教师角色已从「教导」转为「陪伴」，尤其现今资讯唾手可得，教师更应与学生共同探索和研究未知的知识领域，形容是「共同学习的过程」。

延伸阅读：巴黎学院卷贩卖签证丑闻-恒大终止合作岭大正检视

实习记者 张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<