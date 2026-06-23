DSE 2026︱学校推荐直接录取计划公布结果 港大收115名中六生 料全港最多

踏入第5届的「学校推荐直接录取计划」（SNDAS），近日陆续公布结果。香港大学经计划直接取录115名学生，包括2名来自内地「与考学校」的应届文凭试考生，取录人数料是本地各大学之冠。中文大学亦取录71人，较去年增加约一成。

中大取录71人增一成

港大指今年共收到256宗SNDAS的申请，最终直接录取115人，较受欢迎的课程涵盖人文学科、商科、教育、医学与健康及理学等；港大亦通过计划取录了2名来自内地「与考学校」，即港澳子弟学校的学生，分别入读工程及理学相关课程。中大今年则通过计划接获140间中学推荐申请，最终共录取71名学生，较去年上升约一成，主要入读内外全科医学士、理学、计算机科学与工程、理论物理精研、音乐、工商管理学士综合课程等。

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其他大学方面，理工大学称今年经计划录取共54人，与去年相若，收生最多的科目包括时装（荣誉）文学士组合课程、医疗化验科学（荣誉）理学士、航空工程学（荣誉）工学士组合课程等。城市大学则共接获70宗相关申请，最终直接取录18人，最多申请人选择的课程包括工学士（智能制造工程学）、理学士（生物医学）、工商管理学士（环球商业）等。

部分院校未有透露收生人数，浸会大学称已向相关学生发出录取通知，最多人报读的课程包括体育及康乐管理文学士、视觉艺术文学士（荣誉）等；岭南大学指今年申请竞争激烈，全部23个课程均接受申请，最终约3成申请人获得取录，最受欢迎课程包括中文（荣誉）文学士、社会数据科学（荣誉）社会科学学士及英语语言文学课程（荣誉）文学士等。

成功申请的学生须在文凭试成绩公布前决定是否接受录取，如接受将不获其他课程考虑或录取。

本报记者

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