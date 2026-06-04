科大获资助4600万 开发仿生机械人助清理太空碎片

科技大学空间可持续发展人工智能与机器人研究中心，获星扬五洲控股有限公司资助4600万港元，将用于开发适用于太空轨道操作的前沿仿生机械人技术，协助清除太空碎片。该项目已获中国科学院全力支持，目标于2029年进行在轨操作。

双方代表日前于科大校园内举行项目资助协议签署仪式，由科大研究开发有限公司行政总裁金信哲与星扬五洲董事万四海代表签署。星扬五洲将提供4600万元首批资金，支持研究中心开展在轨机械人技术研发及应用合作。

延伸阅读：科大「独角兽日」展逾160初创科研成果 港队前成员建平台让学生「求救」

研究团队将探索仿生致动技术．科大提供

仿生机械人技术项目由研究中心主任兼科大机械及航空航天工程学系教授高扬领导，通过早前成立的「京、沪、港航天智能创新平台」汇聚三地航天专家，联同来自上海及北京的合作伙伴「中国科学院微小卫星创新研究院」、「中国科学院空间应用工程与技术中心」共同推进。

机械人设计有别于以刚性结构为主的传统太空机械人，团队以仿生致动技术研发灵活与高性能的新一代系统，应对太空复杂多变的环境，执行更高精度任务，例如组装大型结构或捕捉旋转的碎片。高扬提到，传统太空机械人多为针对特定任务而设计，灵活性有限，而八爪鱼触手、象鼻等自由弯曲扭转并完成复杂动作，为他们带来重要启发，期望仿生致动机械人技术重新定义太空环境中的机械操作模式。

延伸阅读：李竞存任科大医学院创院院长 科大：具备从零开始筹建医学院经验 有助奠定基础

万四海指，与科大合作开展太空机械人研发，将有助建立智能装备、精密控制及系统整合等关键航天技术能力，探索在轨服务、设备运维及相关数据应用等场景的应用潜力，推动新航天科技，为实现可持续太空经济奠定基础。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<