安基司伙拍英国圣比斯 剑桥前副校订高中课程

本港的私立学校越趋多元，上周英国圣比斯公学宣布落户「西九」，并与有「港版剑桥」之称的安基司学校合办高中，院校注册申请正由教育局审批中。香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席戴维．卡德维尔教授（Prof. David Cardwell）为剑桥大学前副校长，将带领教学团队规划课程。早前他和另一联席主席王德志接受《星岛教育》专访，谈及剑桥大学招生时，除考虑申请人的成绩，亦会了解他们对所申请课程的知识深度，并提醒有意入读顶尖大学的学生，须及早准备。

戴维．卡德维尔教授是英国剑桥大学前副校长（策略及规划），自1993年以来，一直是菲茨威廉学院（Fitzwilliam College）的院士，并积极参与海外本科生（尤其远东地区）的招生工作。近年，他和香港教育也有不少关系，除了是本港的大学教育资助委员会顾问，为本港打造国际教育品牌给予意见外，亦是香港大学的客席教授，对本港教育有一定认识。

提到获邀为香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席，戴维．卡德维尔教授表示，他和另一联席主席王德志，已合作一段时间，所以当获邀筹办香港圣比斯（安基司）公学时，很自然就应允，他将带领教学团队规划课程。「这是香港首间国际化独立预科书院，很高兴能加入。」

分享招生经验

戴维．卡德维尔教授在剑桥大学工作接近40年，当中有13年参与招生工作，因此曾多次到内地和香港，指导希望入读剑桥的学生，应如何准备，而他亦会把过去的经验带到香港圣比斯（安基司）公学，让学生了解入读顶尖学府的准备，以及适合入读哪间大学，协助学生作正确选择，「我会告诉他们哪些人可以申请剑桥大学，哪些人可以申请其他大学，甚至是英国以外的大学。」

针对有意申请剑桥大学的香港学生，戴维．卡德维尔教授表示，申请人能否获取录，是否具备知识的深度就是关键。他表示，如果同学申请的是英国大学，那么他们必须明白，该大学的申请将按照英国的标准进行评估，不会因为申请人来自香港就得到特别照顾。

戴维．卡德维尔教授表示，香港高中生主要修读中学文凭试（DSE）课程，除了4个核心科目，学生一般都选择3至4个选修科，知识范围较广；至于英国高中生，主要修读普通高级程度教育文凭（A-Level）课程，平均来说，每人只读3.3科，修读科目少，知识范围较窄，但却较有深度。因此他建议想申请英国大学如剑桥、牛津的香港学生，可以了解A-Level的课程及考试大纲，并和自己修读的课程比较，了解相异之处，并寻求辅导来弥补所读课程的不足，或者进行自学，加深对所申请领域的理解。

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弥补知识缺口

申请英国大学时，同学都须撰写一份「个人陈述」，戴维．卡德维尔教授建议同学在文章中，可以解释他们就读的课程存在哪些知识缺口，并详述他们为了弥补这个缺口，做了哪些努力等等。

另外，了解大学面试官的想法，也有助在众多尖子中突围而出。戴维．卡德维尔教授透露，面试的本质都与技术性有关，「如果同学想读工程，我会问一些数学方面的问题，一些与物理相关的知识点，因为我希望同学对所申请的技术领域有广泛了解。」

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展现思考能力

戴维．卡德维尔教授续说，有些同学可讲出他们在高中课程学到甚么，但他作为剑桥大学的前副校长，坦言想看的学生素质远不止这些，而是了解学生的思考能力。「我想要的学生，是能够将所学连结起来，面试时不会只说『我还没学过那个』，而是会说『我还没学过那个，但我曾做过这些，也做过那些，如果我把这些结合起来，或许能理解那个』，从中观察他们是否真正理解所学内容，还是只是学到了一些东西却不理解？」

透过面试的对答，校方能够甄选出最优秀的学生，「当他们进入剑桥或牛津后，不可能记住所有教授的内容。因此，校方在面试时已可分辨到，哪些是能够学习的学生，哪些是真正理解的学生，这些学生才有潜力在牛津或剑桥学习。」戴维．卡德维尔教授表示，面试的目的，就是为了分辨同学的学术潜力，确保大学招募到最合适的学生，这才符合学生和大学的最佳利益。

记者 陈艳玲

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