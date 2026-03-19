都大与CFA协会合作 可持续发展证书纳入本科课程

为回应金融业界对可持续发展专才的殷切需求，都会大学与CFA协会签订合作协议，成为全港首间将CFA协会国际认证的「可持续投资证书」课程纳入本科常规课程的大学，致力培育具备环境、社会及管治（ESG）知识的金融人才。

区启明表示，期望藉著CFA协会的环球专业知识，为学生提供具前瞻性的教育，培育他们成为有道德操守。都大提供

都大商学院今年起开设相关选修科目，内容涵盖ESG因素及可持续投资策略的专业知识。完成相关选修的学生可获都大学分，而通过CFA协会考试者，更可同时获颁该会的「可持续投资证书」。

署理李兆基商业管理学院院长李国安指，将国际证书纳入本科课程，并以协会考试作为评核一部分，有助学生在学期间考取专业资格，衔接职场。

都大副校长（策略规划）区启明表示，期望藉著CFA协会的环球专业知识，为学生提供具前瞻性的教育，培育他们成为有道德操守、能推动社会及经济发展的专业人才。

本报记者

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