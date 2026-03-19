Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

都大与CFA协会合作 可持续发展证书纳入本科课程

教育新闻
更新时间：17:53 2026-03-19 HKT
发布时间：17:53 2026-03-19 HKT

为回应金融业界对可持续发展专才的殷切需求，都会大学与CFA协会签订合作协议，成为全港首间将CFA协会国际认证的「可持续投资证书」课程纳入本科常规课程的大学，致力培育具备环境、社会及管治（ESG）知识的金融人才。

区启明表示，期望藉著CFA协会的环球专业知识，为学生提供具前瞻性的教育，培育他们成为有道德操守。都大提供
区启明表示，期望藉著CFA协会的环球专业知识，为学生提供具前瞻性的教育，培育他们成为有道德操守。都大提供

都大商学院今年起开设相关选修科目，内容涵盖ESG因素及可持续投资策略的专业知识。完成相关选修的学生可获都大学分，而通过CFA协会考试者，更可同时获颁该会的「可持续投资证书」。

署理李兆基商业管理学院院长李国安指，将国际证书纳入本科课程，并以协会考试作为评核一部分，有助学生在学期间考取专业资格，衔接职场。

都大副校长（策略规划）区启明表示，期望藉著CFA协会的环球专业知识，为学生提供具前瞻性的教育，培育他们成为有道德操守、能推动社会及经济发展的专业人才。

本报记者

延伸阅读：

都大与厂商会签署合作备忘录 开展实习计划及行业推广

假课程｜小红书现「品质检测与管理硕士」招生宣传 都大声明：属不实资讯

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
00:38
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道一段全封
突发
46分钟前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
8小时前
宏福苑大火首场听证会早上举行
02:35
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现 ︱持续更新
社会
4小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
9小时前
宏福苑大火听证会 杜淦堃：殉职消防员伟豪曾发求救信号 不排除于31楼堕楼亡
宏福苑听证会｜殉职消防员何伟豪曾发求救信号 推断于31楼打破窗户逃生 惟不幸堕毙
社会
3小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
5小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
10小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
7小时前