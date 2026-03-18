THE全球最国际化大学排名︱城大再度蝉联榜首 实现三连冠

港府近年积极宣传「留学香港」，吸引不少国际生到本港升学。泰晤士高等教育（THE）最新公布的「全球最国际化大学」排名，城市大学再度蝉联榜首，实现由2024年起的三连冠。城大表示，排名反映大学在推动国际化教学、汇聚全球顶尖人才，以及建构多元学术环境方面的卓越成就及领先地位，亦彰显该校积极响应「留学香港」品牌。

学生与教研人员背景多元化

来自哈萨克的Assel Sarzhanova（前排中）是城大学生，她在大学认识来自不同国家的朋友，成功扩阔视野。(图片来源：城大提供)

THE根据2026年数据，评选全球2191间大学，其中217间院校达国际化评选指标，涵盖42个国家或地区的大学。城大在「国际学生比例」、「国际教员比例」、「与国际学者共同发表学术文章」，以及「国际声誉」等多项评审指标表现出色，连续3年排「全球最国际化大学」榜首。

城大学生的背景多元化，来自约100个国籍，而教研团队则来自全球逾40个国家及地区。城大兽医学学士课程今年的国际生比例亦创新高，学生分别来自德国、意大利、南非、约旦、马来西亚、韩国、印尼及中国内地。

除了培育国际化人才，城大亦透过「杰出客座教授计划」、「校长嘉许学者计划」及「全球研究助理教授计划」等，广邀国际学者加入教研团队。另外，城大与全球超过400所学府组成国际合作网络，让学生有广泛的海外交流机会。

泰晤士高等教育全球事务首席总监Phil Baty祝贺城大荣膺2026年「全球最国际化大学」，在一众世界领先大学中独占鳌头。他指世界一流的大学总是国际化的，吸引来自世界各地的人才跨越国界，交流思想、分享知识，并致力解决全球最迫切的共同挑战。

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