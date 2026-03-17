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中大法律学院举行亚洲法律史学会成立典礼 推动全球对亚洲法律传统的认识

教育新闻
更新时间：19:32 2026-03-17 HKT
发布时间：19:32 2026-03-17 HKT

由香港中文大学（中大）法律学院倡议成立的「亚洲法律史学会」（Asian Legal History Association, ALHA），今日（17日）于中大法律学院研究生部举行成立典礼。学会汇聚来自17个司法管辖区内，包括中国、印度、日本、新加坡、德国等，共21所顶尖法律学院及研究机构，推动全球对亚洲法律传统的认识。典礼邀得律政司司长林定国发表主题演说、中大校长卢煜明致欢迎辞。中大法律学院院长习超联同创始成员机构代表，亦有出席启动仪式。

由中大法律学院倡议成立的「亚洲法律史学会」，今日（17日）于中大法律学院研究生部举行成立典礼。（中大提供）
由中大法律学院倡议成立的「亚洲法律史学会」，今日（17日）于中大法律学院研究生部举行成立典礼。（中大提供）

ALHA为首个旨在加深对亚洲多元法律传统理解的长期协作平台，并致力促进亚洲及世界各地持续的跨司法管辖区法律史交流。就中大法律学院担任学会的常设秘书处，卢煜明表示荣幸，并认为该任命体现了中大长久以来对推动国际学术合作交流的承担，「这亦是中大对香港及其未来发展所作出的更广泛贡献之一，进一步巩固支持香港国际地位所需的知识与制度基础。」他又表示，成立典礼适逢遇上中大法律系成立20周年，也体现了大学致力于国际学术交流和区域领导的承诺。

律政司司长林定国发表主题演说。（中大提供）
律政司司长林定国发表主题演说。（中大提供）
中大校长卢煜明致欢迎辞。（中大提供）
中大校长卢煜明致欢迎辞。（中大提供）

林定国在主题演说中强调，香港在「一国两制」下拥有独特而显著的制度优势，是学会理想的立足之地。「作为中国唯一的普通法司法管辖区，香港在回归祖国后继续享有独立的司法管辖权和终审权。香港法院持续援引其他普通法司法管辖区的判例，而香港的案例亦经常被海外法院引用，充分展现香港司法体系的专业水平与国际认受性。」

ALHA成立后，将延续自2021年起每年与不同亚洲及欧洲知名大学合作举办的「亚洲法律史会议」，同时为全球法律史研究带来崭新的亚洲视角，促进亚洲法律文化的传承与交流，深化国际学术合作。

除学会成立典礼外，中大法律学院亦与牛津大学法律学院共同举办「亚洲及域外法律史：以史为鉴、启迪当代」国际会议，将于3月17至18日在香港中大及3月23日在英国牛津大学举行。

延伸阅读：

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