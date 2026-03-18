DSE化学科2026｜综合5大题型及重点 应考前10个智慧锦囊

2026年中学文凭试（DSE）化学科，将于4月16日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由圣伯多禄中学化学科科主任邝嘉颕，讲解化学科的温习技巧。

DSE化学科2026｜5大题型及重点

圣伯多禄中学化学科科主任邝嘉颕

化学科有两卷，卷一分为甲、乙两部，甲部是多项选择题，分数占全科的18%；乙部由短题目、结构题目和论述题组成，占42%。在甲、乙各部中，第一部分的题目主要属课程中的课题一至八，而第二部分主要属课题九至十二。考生须回答试卷一的全部试题。卷二由结构题目组成，占20%。考生须回答两个所选取的选修试题。

邝嘉颕表示，学生认为化学科难读得好，因为这科涉及太多东西，包括观察、解释、分析、计算和推论等，但正因为这样，化学才显得特别有趣。「若能成功破解到化学题，相信一定很有满足感。」她特别综合了化学科5大题型及重点，以及10个应考前的智慧小锦囊，助同学在化学科取高分。

DSE化学科2026｜5大题型及重点

A. 实验类型题目 (Experimental-Type Question)

B. 化学平衡与反应速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

C. 有机化学 (Organic Chemistry)

D. 化学知识题目 (Chemical knowledge)

E. 选修部份 (Elective Part)

DSE化学科2026｜实验类型题目 (Experimental-Type Question)

化学离不开实验题，如量度焓变、透过滴定法找浓度、裂解等。问题会附有很长的步骤描述，学生会感到吃力，故有以下3个提醒：

1．建议使用不同颜色的萤光笔highlighter来把资料分类

2．把步骤绘画成图像，相信能帮助理解题目

3．离不开 5W1H 的概念

怎样 (HOW) 准备标准溶液 ?

当到达终点时，会有什么 (WHAT) 颜色变化 ?

进行滴定时，应用什么 (WHICH) 仪器 ?

为什么 (WHY) 要进行裂解 ?

进行裂解时，应在那里 (WHERE) 加热 ?

进行裂解后，几时 (WHEN) 要移除导管 ?

DSE化学科2026｜化学平衡与反应速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

可留意以下8个提示：

不要贪快，建议使用列表形式写出起始摩尔数 (I)、摩尔数的改变 (C) 和平衡后的摩尔数 (E) 起始摩尔数一定不能错，因错的话之后的计算都会错 计算用的是混合后的体积，不是个别的体积 不要「一步登天」，要将计算分成多步写岀来，这样会更清楚知道哪裹出错 留意各反应物及生成物的物理状态，如固体的不用写于Kc表示式内 有时体积没有提供，但不代表不能计算出Kc值 这时可逆反应，反应物与生成物是共存在系统内，所以要留意颜色变化，不能只说颜色变深了，变浅了，要清楚说明什么颜色变深或变浅 影响化学平衡与反应速率的因素往往会在同一条题目里出现，学生要先了解它们的相似和不同之处才作解释

参考：

2024年卷1A第30题

2025年卷1B第11题

DSE化学科2026｜有机化学 (Organic Chemistry)

概述合成路线是常出现的题目，同学请留意以下几个步骤：

先锁定反应物与生成物的主要官能基 (functional group) 再推论所涉及的反应和中间体 (intermediate) 应有特征 最后写出反应所需条件 (reaction conditions) 和试剂 (reagent)

以2023年卷1B第12题为例，先找出主要官能基 (－级醇和酰胺)，再推论出中间体是羧酸，最后写出一级醇变成羧酸，羧酸变成酰胺的反应条件和试剂。

温馨提示：

写反应所需条件和试剂时要详尽些 过程中，碳的数目是不会改变 碳不会产生多于四个共价键

还有，现在多了涉及以骨架式 (skeletal) 及环状 (cyclic) 的题目，学生要多做相关练习来准备。因各官能基所涉及的化学反应很多，建议用心智图 (mind map) 把它们串连起来温习。

DSE化学科2026｜化学知识题目 (Chemical knowledge)

在卷1B中，通常会有两条这类题目。同学一般会感到担心和害怕，因他们怕自己的写作和表达技巧不好因而失分，但其实这类题目所考的重点在于对化学概念的理解，传意是其次。

处理这类型的题目，有以下几个建议：

先找出任务动词 再找出化学知识相关的名词 最后以因为 (if) …所以 (so) …结果 (then) 把它们连贯在一起

以2024年卷1B第14题为例， 任务动词有「解释」、「写出」及「观察」；化学知识相关的名词有「加入NaCl(s)」、「提升温度」、「平衡位置」和「平衡常数」等。现在可以试试连贯起来。

「因为」加入NaCl(s) ，「所以」氯离子浓度提升，「结果」平衡位置和平衡常数会有什么变化 ?

「因为」提升了温度，「所以」有利发生吸热 (正向) 反应，「结果」平衡位置和平衡常数会有什么变化 ?

DSE化学科2026｜选修部份 (Elective Part)

虽然选修部份只占总分的20%，而且题型变化较少，但也不容忽视。

哈柏法 (Haber Process) 方面，可把反应条件、过程中所涉及步骤的原理和方程式，原材料的来源等制成心智图来温习。

氯碱工业 (Chloroalkali Industry) 方面，也可把各方法的异同、优点与缺点、阳极与阴极等列举出来温习。

DSE化学科2026｜10个智慧小锦囊

操练历届试题时，先按主题练习，再安年分来做，建议最少做5年DSE歴年试卷，可以的话，多做几年 (8年或以上) 再找CE及A-Level的题目来做 (但谨记找相关题目来试做) 要为自己准备笔记 (纸本或电子版也可)，在笔记内记下自己在做卷时所犯的错误，这样便能提醒自己不要再犯相同的错误 可自制主要词语库keyword bank来温习，如催化剂、裂解、加成、分馏等 绘画常用仪器和实验装置的标示图，如移液管、分馏、蒸馏、回流加热等 背默写重要定义 (各焓变、催化剂、活化能、赫斯定律、盐基度、化学平衡等)、方程式 (化学、离子、半、热化学等) 及化学测试的方法和预期观察结果 细阅考评报告，报告会将考生常犯的错误列举出来，是非常有用的资料 YouTube上已有不少常犯错误及每年最多人错题目的解说，不妨看看 可善用AI工具来生成题目来练习，或作互问互答 要深入了解各化学概念的相似与不同之处，如电解vs化学电池、化学平衡vs反应速率等

圣伯多禄中学校舍 (图片来源：学校FB)

DSE化学科评核模式

卷别 比重 考试时间 公开考试 卷一涵盖课程必修部分 60% 2小时30分钟 卷二涵盖课程选修部分 20% 1小时 校本评核 - 20% -

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