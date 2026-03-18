Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE化学科2026｜综合5大题型及重点 应考前10个智慧锦囊

教育新闻
更新时间：06:45 2026-03-18 HKT
发布时间：06:45 2026-03-18 HKT

2026年中学文凭试（DSE）化学科，将于4月16日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由圣伯多禄中学化学科科主任邝嘉颕，讲解化学科的温习技巧。

DSE化学科2026｜5大题型及重点

圣伯多禄中学化学科科主任邝嘉颕
圣伯多禄中学化学科科主任邝嘉颕

化学科有两卷，卷一分为甲、乙两部，甲部是多项选择题，分数占全科的18%；乙部由短题目、结构题目和论述题组成，占42%。在甲、乙各部中，第一部分的题目主要属课程中的课题一至八，而第二部分主要属课题九至十二。考生须回答试卷一的全部试题。卷二由结构题目组成，占20%。考生须回答两个所选取的选修试题。

邝嘉颕表示，学生认为化学科难读得好，因为这科涉及太多东西，包括观察、解释、分析、计算和推论等，但正因为这样，化学才显得特别有趣。「若能成功破解到化学题，相信一定很有满足感。」她特别综合了化学科5大题型及重点，以及10个应考前的智慧小锦囊，助同学在化学科取高分。

DSE化学科2026｜5大题型及重点

  • A. 实验类型题目 (Experimental-Type Question) 
  • B. 化学平衡与反应速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)
  • C. 有机化学 (Organic Chemistry)
  • D. 化学知识题目 (Chemical knowledge)
  • E. 选修部份 (Elective Part)

DSE化学科2026｜实验类型题目 (Experimental-Type Question) 

化学离不开实验题，如量度焓变、透过滴定法找浓度、裂解等。问题会附有很长的步骤描述，学生会感到吃力，故有以下3个提醒：

1．建议使用不同颜色的萤光笔highlighter来把资料分类 
2．把步骤绘画成图像，相信能帮助理解题目 
3．离不开 5W1H 的概念 

  • 怎样 (HOW) 准备标准溶液 ? 
  • 当到达终点时，会有什么 (WHAT) 颜色变化 ? 
  • 进行滴定时，应用什么 (WHICH) 仪器 ? 
  • 为什么 (WHY) 要进行裂解 ? 
  • 进行裂解时，应在那里 (WHERE) 加热 ?
  • 进行裂解后，几时  (WHEN) 要移除导管 ?  

DSE化学科2026｜化学平衡与反应速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

可留意以下8个提示： 

  1. 不要贪快，建议使用列表形式写出起始摩尔数 (I)、摩尔数的改变 (C) 和平衡后的摩尔数 (E) 
  2. 起始摩尔数一定不能错，因错的话之后的计算都会错 
  3. 计算用的是混合后的体积，不是个别的体积 
  4. 不要「一步登天」，要将计算分成多步写岀来，这样会更清楚知道哪裹出错 
  5. 留意各反应物及生成物的物理状态，如固体的不用写于Kc表示式内 
  6. 有时体积没有提供，但不代表不能计算出Kc值
  7. 这时可逆反应，反应物与生成物是共存在系统内，所以要留意颜色变化，不能只说颜色变深了，变浅了，要清楚说明什么颜色变深或变浅
  8. 影响化学平衡与反应速率的因素往往会在同一条题目里出现，学生要先了解它们的相似和不同之处才作解释

参考： 

  • 2024年卷1A第30题
  • 2025年卷1B第11题 

DSE化学科2026｜有机化学 (Organic Chemistry)

概述合成路线是常出现的题目，同学请留意以下几个步骤：

  1. 先锁定反应物与生成物的主要官能基 (functional group)
  2. 再推论所涉及的反应和中间体 (intermediate) 应有特征 
  3. 最后写出反应所需条件 (reaction conditions) 和试剂 (reagent)

以2023年卷1B第12题为例，先找出主要官能基 (－级醇和酰胺)，再推论出中间体是羧酸，最后写出一级醇变成羧酸，羧酸变成酰胺的反应条件和试剂。 

温馨提示： 

  1. 写反应所需条件和试剂时要详尽些
  2. 过程中，碳的数目是不会改变
  3. 碳不会产生多于四个共价键

还有，现在多了涉及以骨架式 (skeletal) 及环状 (cyclic) 的题目，学生要多做相关练习来准备。因各官能基所涉及的化学反应很多，建议用心智图 (mind map) 把它们串连起来温习。

DSE化学科2026｜化学知识题目 (Chemical knowledge)

在卷1B中，通常会有两条这类题目。同学一般会感到担心和害怕，因他们怕自己的写作和表达技巧不好因而失分，但其实这类题目所考的重点在于对化学概念的理解，传意是其次。

处理这类型的题目，有以下几个建议：

  1. 先找出任务动词
  2. 再找出化学知识相关的名词
  3. 最后以因为 (if) …所以 (so) …结果 (then) 把它们连贯在一起 

以2024年卷1B第14题为例， 任务动词有「解释」、「写出」及「观察」；化学知识相关的名词有「加入NaCl(s)」、「提升温度」、「平衡位置」和「平衡常数」等。现在可以试试连贯起来。 

  • 「因为」加入NaCl(s) ，「所以」氯离子浓度提升，「结果」平衡位置和平衡常数会有什么变化 ? 
  • 「因为」提升了温度，「所以」有利发生吸热 (正向) 反应，「结果」平衡位置和平衡常数会有什么变化 ?

DSE化学科2026｜选修部份 (Elective Part)

虽然选修部份只占总分的20%，而且题型变化较少，但也不容忽视。

哈柏法 (Haber Process) 方面，可把反应条件、过程中所涉及步骤的原理和方程式，原材料的来源等制成心智图来温习。

氯碱工业 (Chloroalkali Industry) 方面，也可把各方法的异同、优点与缺点、阳极与阴极等列举出来温习。

DSE化学科2026｜10个智慧小锦囊

  1. 操练历届试题时，先按主题练习，再安年分来做，建议最少做5年DSE歴年试卷，可以的话，多做几年 (8年或以上)
  2. 再找CE及A-Level的题目来做 (但谨记找相关题目来试做) 
  3. 要为自己准备笔记 (纸本或电子版也可)，在笔记内记下自己在做卷时所犯的错误，这样便能提醒自己不要再犯相同的错误 
  4. 可自制主要词语库keyword bank来温习，如催化剂、裂解、加成、分馏等
  5. 绘画常用仪器和实验装置的标示图，如移液管、分馏、蒸馏、回流加热等
  6. 背默写重要定义 (各焓变、催化剂、活化能、赫斯定律、盐基度、化学平衡等)、方程式 (化学、离子、半、热化学等) 及化学测试的方法和预期观察结果 
  7. 细阅考评报告，报告会将考生常犯的错误列举出来，是非常有用的资料 
  8. YouTube上已有不少常犯错误及每年最多人错题目的解说，不妨看看 
  9. 可善用AI工具来生成题目来练习，或作互问互答 
  10. 要深入了解各化学概念的相似与不同之处，如电解vs化学电池、化学平衡vs反应速率等
圣伯多禄中学校舍 (图片来源：学校FB)
圣伯多禄中学校舍 (图片来源：学校FB)

DSE化学科评核模式

  卷别 比重 考试时间
公开考试 卷一涵盖课程必修部分 60% 2小时30分钟
卷二涵盖课程选修部分 20% 1小时
校本评核 - 20% -

延伸阅读：

DSE公民科2026｜拆解24及25年试题 教你避开资料回应题常见错误

DSE数学科2026｜名师解构最新课程修订 想及格一定要熟读边5个课题？

DSE英文科2026｜20个名师备战及应试贴士 原来AI可以咁样练Writing及Speaking！

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
18小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
12小时前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
11小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
17小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
8,000万元六合彩今晚（17日）搅珠。资料图片
8000万六合彩︱幸运二金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7800万
社会
9小时前
今天（三月十七日）是大摩的七十六岁生日，他抱着孙仔Enzo庆祝生日，仍然精神奕奕，神采飞扬。相片来源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76岁生日
马圈快讯
18小时前
美联社
伊朗局势｜伊朗证实最高国家安全官员拉里贾尼遇害 特朗普批北约盟友拒参与霍峡护航｜持续更新
即时国际
1小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
9小时前
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
17小时前