《两会京城劄记》发挥香港教育优势贡献国家

连续9天在北京参与两会，按时序分别出席及列席全国政协及人大的第十四届第四次会议。先后听取多位国家领导人的工作报告，关系国家民生大计，举其大者，有《国民经济和社会发展第十五个五年规划》蓝图的擘划；有中国法治的现况缕述，包括「生态环境法典草案」、「民族团结进步促进法草案」及「国家发展规划法草案」的出台；以及港人特别关心，国家将坚定不移贯彻「一国两制」

认知两会内容与决议

香港要得到进一步前进，融入国家发展大局，担当超级联络人的角色，「香港价值与力量」要传承并创新，各界当包括教育界，应对两会会议的内容与决议，有所认知，特别是2026年「十五五」规划开局之年。

3月11日上午，乘车前赴人民大会堂参加全国政协会议闭幕礼，沿途阳光有伴，春暖花渐开，看着路上守秩序的老百姓驻足等候车队经过，平安、幸福、安全、健康的精神面貌纷呈，这是笔者的主观感受，亦有70多年国家得到大力发展的客观支持。

全球都关注的两会会议，是国家大事，千言万语，媒体取材丰富多样，笔者最留意的当是教育领域。犹记得丁薛祥副总理接见港澳区全国政协委员提到，20多年前，中国想加入美国航太计划遭到拒绝，逼使国人更自力奋发，终能实现中国航太梦，今天，国家已订下2035年要实现科技、教育、人才强国的目标，这是实践2049年百年建国，中华民族伟大复兴的最根本、最有力的支撑。

笔者认为，距离2035年不到10年时间，在国家全力支持下，全民特别是教育工作及持份者，必须为树人大业拼搏。事实上，国家体量大，据统计，中国的各级各类学校达44万间，在校生有2.8亿，教师人数共1870万，要学生「有学上」再「上好学」，即多体能活能，不死读书，又要「眼里有光」，即充满希望与快乐，同时又要实现科技、教育与人才并举的教育强国，殊不容易。

教育同工任重道远

但笔者仍确信「为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣」。几十年国家的综合发展，验证了这个道理。作为国家重要的一员，「一国两制」下的香港，这里的教育又该如何发挥优势、贡献国家，值得大思考、大结论并付诸行动。

最后再一提的是，丁薛祥副总理更指出，香港不但在经济、金融、科技方面要发挥联通人的角色，亦要在历史与文化的领域上，把握自身英语及国际经验的优势，通过多渠道，说好中国故事，亦说好香港故事。笔者认同并赞赏丁副总理话语的同时，心里盘旋着，香港已不止是香港之香港，更是中国之香港，以及世界之香港，香港的教育同工是大有可为，却又是任重道远。（完）

撰文：全国政协委员何汉权

图片：中新社

