DSE公民科2026｜拆解24及25年试题 教你避开资料回应题常见错误

2026年中学文凭试（DSE）公民与社会发展科，将于4月14日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由宣道会陈瑞芝纪念中学公民与社会发展科科主任金芷灵，讲解核心科公民科的温习技巧。

DSE公民科2026｜只设一卷 皆为资料回应题

宣道会陈瑞芝纪念中学公民与社会发展科科主任金芷灵 (图片来源：受访者提供)

公民科只设一卷，全部为资料回应题。考生须就题目所提供的资料回答所有题目。资料回应题有不同题型，例如多项选择题、短题目、短文章式问题等。而考题所提供的资料，可包括文章、新闻报道、报告、备忘錄、书函、广告、对话、图、表、地图、图片、插图、漫画等。

DSE公民科2026｜备战公民科4个要点

知识为本：串连三大主题，精准掌握关键词 善用资料建立多元论点 切忌跳步推论 构建严谨论证 选择题及短答不宜掉以轻心

金芷灵提出备战公民科，有4大要点，包括「知识为本：串连三大主题，精准掌握关键词」、「善用资料建立多元论点」、「切忌跳步推论 构建严谨论证」及「选择题及短答不宜掉以轻心」，以下就是她分享的备战心得。

DSE公民科2026｜知识为本：串连三大主题，精准掌握关键词

针对公民科的三大主题内容，温习时切忌「斩件式」死记，应整理不同学习主题的关联性，以应付跨主题的综合题目。以下是一些例子举隅：

国家成就与综合国力：主题一「国家近年成就」可与主题二「综合国力」结合，分析国家在软实力和硬实力的发展。

香港融入国家发展大局：主题二「粤港澳大湾区」的发展，与主题一「香港特区参与国家事务」的课题紧密相连，体现香港的独特优势。

外交与全球参与：主题三「全球公共衞生」的贡献，正体现了主题二「全方位外交」中提供国际救援及人道协助的行动。

建议同学以核心关键字为中心绘制脑图，梳理各课题的逻辑关系。例如以「全方位外交」为例，同学可先整理中国外交的核心原则，包括人类命运共同体、和平共处五项原则等关键概念，继而加入具体倡议/组织例子，如一带一路、上海合作组织等，最后在脑图加上不同范畴的分析，从文化、经济、医疗、能源等方面整合中国参与国际事务的概况及其影响力。这样可以打通及连贯各学习主题，令同学更快速有效地掌握不同课文重点。

DSE公民科2026｜善用资料建立多元论点

资料回应题要求考生具备敏锐的数据与文字辨识能力。考生必须对每一篇资料进行重点搜索，考生容易只把资料中最直观一个重点进行论述，却忽略了资料中隐含的其他维度。因此，考生宜小心阅读资料，确保对应题目要求的资料篇章，其内容重点已全数善用。

以2025年试题为例，问及「中外文化汇聚」为香港社会带来的两项好处。若同学抽取资料中的单一观点，仅停留于经济层面分析，则会视为未能善用所有资料，导致内容失分。

考生须辨识资料中的不同重点，从多方面切入答题，因资料中隐藏了多于一个向度，包括文化向度有助促进不同族裔和谐共处，亦有社会向度指出文化能丰富人们的生活，提供多元节庆活动及娱乐活动等。

类似的情况亦出现在2024年有关「资讯素养」的试题。考生需要利用所提供的资料说明「生活在现今社会，人们应具备资讯素养」。不少考生只聚焦于其中一篇资料中提及辨别真假资讯的能力，而没有处理另外两篇资料提及道德与法律层面的情况，市民需要具备资讯素养应对资讯超载、私隐泄露等挑战。

DSE公民科2026｜切忌跳步推论 构建严谨论证

资料回答题要求考生展示清晰的逻辑能力，较高分题目如6分题和8分题，考生能否展现清晰、完整的推论说明，是区分达标与否的关键。考生常犯的错误是将「推论起点」直接连结至「推论终点」。由于因果推论不够仔细，导致推论过于空泛，缺乏合理解说。考生应避免流于「有A就有B」的表面叙述，而应展现概念之间的因果关系。

以2024年试题为例，问及「参与前往内地的游学团有助加强学生的国民身份认同」。考生宜重点说明推论起点 (内地游学团)与推论终点(国民身份认同)之间的关系。不少考生只提及游学团多了接触国家的机会，就会增加了国民身份认同。然而，考生应逐步推论，如考察团提供了实地参观内地企业的机会，学生认知国家发展的速度，产生自豪感，从而提升在情感层面的国民身份认同。

类似的情况亦出现在2024年有关「综合国力」的试题，问及教育对提升中国综合国力的重要性。如学生流于表面论述，只提及有人才国力就会提升，当中是没有具体的解说，考生可参考推论包含「事实、概念、影响、结论」的四个层次﹕

事实：国家教育经费投入的增长、高等教育入学率的提升。

概念：提升了整体劳动人口素质、专业知识水平。

影响：驱动科研创新，推动国家发展重点新兴产业 (如﹕人工智能、绿色产业)。

结论：主力研发及投入劳动力，尖端人才的涌现与技术突破。

同学可参考以上框架，确保从「因为」到「所以」之间有明确的解释推论。

DSE公民科2026｜选择题及短答不宜掉以轻心

公民科试卷设有选择题及短答题，都有一定占分，同学不宜掉以轻心。考生应打破死记硬背，尝试将常见的提问方向与课程中的核心课题进行配对温习。纵观历届试题，选择题及短答题包括但不限于以下的提问层次﹕

一、考核基础知识

主题一： 特区政制架构（如：行政长官产生办法、立法会组成）、国家安全 (总体国家安全观的 20 个领域)

主题二： 国家重大发展战略（如：粤港澳大湾区「9+2」城市名单）

二、 分析当代课题演变

主题二： 国家改革开放历程 (如﹕消费模式、生活水平的改变)

主题三： 经济全球化与资讯科技的发展（如：全球化及科技发展的特征）

三、法律条文的解读

主题一： 宪制基础与法治（如：《宪法》与《基本法》关系、港人权利与义务）

针对基础知识题目，考生需要对客观事实有精准理解。针对判断特征与趋势的题目，则要求考生对社会演变与政策具正确判断，通常涉及「转向」或「提升」。至于法律与权责的题目，考生需要清楚权力的来源和分布 (如﹕中央对港行使的权力等)。建议同学在最后冲刺阶段，不要无方向的翻阅课本，而是针对以往多项选择题及短答的提问层次，对应重点课题进行温习。

公民科评核模式

模式 说明 比重 时间 公开考试 资料回应题 100% 2小时

宣道会陈瑞芝纪念中学 (图片来源：受访者提供)

