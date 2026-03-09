中学生设计怀旧桌游打破代沟 「创意市集」夺两奖

长者与年轻一代各有刻板印象，两代沟通总开不了口。汇基书院（东九龙）的学生团队为打破代沟，设计解谜型桌上游戏《迷途显影》，让年轻人认识及欣赏长者智慧，在青年创业体验计划「创意市集」赢得两项大奖。参与学生期望年轻一代多珍惜时光，与年长家人多沟通，免日后留下遗憾。

与外婆互动启发创作

一连两天在启德零售馆举行的「创意市集」由「青年成就」香港部主办，今年破纪录有逾2100名中学生参与、组成84间学生公司，贩售自行设计的产品。汇基书院（东九龙）主打解谜型桌上游戏《迷途显影》，渗入传统花码、香港老照片等怀旧元素，鼓励年轻玩家开口与长者沟通，团队更因此夺得「最佳产品」冠军及「数码创业奖」两项大奖。

团队的「行政总裁」、中五学生洪逸榣指，有玩家因为「卡关」要直接向外公求教，而游戏概念正受到她与外婆互动所启发，「以前我去探望她，她会在我走前悄悄塞钱给我，学懂用FaceTime后不断找我，问我吃饭了没有、想看我的样子，但现在她已经记不起我是谁，我希望年轻人不会像自己般后悔。」

她忆述，团队原希望创作与老人痴呆症相关的作品，但考虑到需要大量专业人士支持才能成事，遂从身边面对的问题开始思考，而团队认为与长者沟通的障碍之一是缺乏共同话题、难以开口，因此设计这款需要长者协助才能更快通关的游戏，「现在很多人有刻板印象，老人家认为年轻人是『废青』只会玩手机，年轻人则认为老人会拖后腿，但这游戏你没有长者帮忙根本通不了关。」

主办方︰习得技能终身受益

同样利用香港新旧文化、冷知识等元素，顺德联谊总会谭伯羽中学团队设计名为《「港」乜？》卡牌游戏。负责的中五生叶康彦指，新一代较多接触日韩及内地文化，认为港人应守护和传承本土文化，「现时香港不少新文化是建基于旧文化，就算较喜欢新文化，都应该要知道上一代人的贡献。」另一名中五生张羡恒期望，玩家能借机会互相了解新旧文化，例如现时「Z世代」可能不认识父母辈时流行的「四大天王」，有机会循游戏了解两世代的差异。

「青年成就」香港部副主席郭振认为，人际交流、求知欲等都不可能被人工智能（AI）取代，期望经历新冠疫情的新生代能够重新学习社交技巧，不能只靠AI，「AI并不一定完全正确，应该要做一点市场研究、向目标客群了解自己的产品是否适合他们。」汇丰银行工商金融总经理兼香港及澳门主管方啸则赞扬参赛学生，能学习在多变的环境下，应对甚至拥抱不确定性、不轻言放弃，并将问题转为机遇，「将来不论是否创业，这种思维也能终身受益。」

记者 欧文瀚

