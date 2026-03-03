《两会京城劄记》访前有感

每年三月初，两会在北京召开，两会即指全国人民代表大会（简称「全国人大」），以及中国人民政治协商会议（简称「全国政协」），两会期间，重要的人事任免及法案由人大代表通告，而政府年度重要的工作回顾与前瞻的报告，关乎政经、法治、民生的总体发展，都会向全国乃至全世界公布。中国作为世界负责任的大国，作为世界和平发展的重要稳定力量。两会公布的内容，愈来愈受国人乃至世人的触目，甚或重视的了。

全国人大去年开会时的状况。资料图片

一国两制是国家重要政治体制的一环，从教育角度看，香港人拥有市民，国民与世界公民的三合一身份，以静态与动态的视角，全方位多角度了解并关心两会的召开，以及全程的进行，显然是需要的。

或许，笔者先按历史时序，简介两会。先是，中国人民政治协商会议全国委员会于1949年组成，并在同年9月21日于北京召开第一届会议，象征著政协制度的开始。「政治协商会议」一词源自国共和谈，并有「各党派代表及社会贤达共商国是」的意义。现时全国政协划分为34个界别，包括中国共产党、八大民主党派、无党派人士、各人民团体以及社会各界的代表，而香港亦有特邀人士作为「港区全国政协委员」参与其中，可谓延续了政协作为多党合作与政治协商的关键平台，以民为本，同时也是国家治理体系中不可或缺的一环。其核心职能涵盖政治协商、民主监督及参政议政。现届全国政协委员为2,169人，港区全国政协委员为190人。高比率的港区代表，象征国家对香港的关顾重视。再补充的是，国徽、国旗、国歌都是由全国政协协商通过产生的。

而全国人大于1954年正式成立，第一次会议同年9月在北京举行。全国人大是《中华人民共和国宪法》规定的国家最高权力机关及国家立法机关，其职能体现于行使立法权和决定权、任免权及监督权，当中亦包括对《基本法》作出解释。全国人大的设立宗旨，在于依据《宪法》贯彻人民当家作主的理念，维护国家统一与安定。同时，借由监督机制，督促「一府一委两院」（即人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院）依法履行职责，保障国家机器顺畅运作。

于世界风云色变，中东伊朗，欧洲乌克兰战火不熄，生灵涂炭的时刻，笔者能安坐往北京的航班上，将前赴参与两会，这份对祖国的联系感并由此而来的安全感，责任感是涌上心头，要为国为港于教育育人事业上，尽一份绵力，脑际间是挥之不去。

文：全国政协委员何汉权

图：中新社、资料图片

