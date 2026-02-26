财政预算案2026︱大专开办AI课程 将获优先列SSSDP

为配合人工智能（AI）创科范畴发展，《预算案》提出透过大专院校培训AI人才，相关课程在27/28学年起优先列入「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP），资助大学亦新增共27个与STEAM（科学、科技、工程、艺术、数学）相关的学士学位课程。有学者认同政府做法，但建议须加强在职教师培训，避免AI教学元素流于「水过鸭背」的体验式学习。

资大新增27 STEAM学位课程

为鼓励院校积极开办更多AI课程，《预算案》公布自资专上院校开办的AI相关课程，将于27/28学年起优先列入SSSDP。本身有3个相关课程纳入SSSDP的都会大学，欢迎有关建议，并透露在26/27学年起开办「机器人和自动化工程荣誉应用理学士」新课程，期望有更多课程获纳入SSSDP，回应社会对AI专才的殷切需求。各资助大学亦在25/26学年起的三个学年，新增共27个与STEAM相关的学士学位课程，包括AI、创意产业、数据科学等，而职业训练局所有高级文凭课程的必修资讯科技单元，也将包含应用AI及相关内容。

对于政府大力推动各院校推出AI课程，城大协理学务副校长（数码学习）张泽松认为，不同学科都应该融入AI元素，让学生掌握如何与AI作出合适的沟通。他强调应加强在职老师的培训，留意「做到」和「明白」两者之间的区别，「在教授AI元素的同时，要避免流于『水过鸭背』的体验式学习。」对于AI课程涌现会否质素参差，张泽松指获政府或市场认可的课程，均有质素保证机制，确保内容合适。

教育相关措施重点（部分）

《预算案》亦提到，优质教育基金已预留20亿元支援中小学数字教育，涵盖优化课程、加强教师培训、提供资源支援等，其中包括去年底推出「『智』启学教」拨款计划的5亿元。政府消息人士称，由于计划推出不久，目前讨论加码与否「言之尚早」；剩下15亿元如何分配，将视乎今年公布的《中小学数字教育发展蓝图》决定。

延伸阅读：

财政预算案2026︱鼓励院校主导办游学活动拓生源 议员指大学有做 经贸办才能对外宣传

财政预算案2026︱推3幅土地及100亿贷款予北都大学城发展校舍 消息：大学城用地增至约100公顷