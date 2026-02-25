财政预算案2026︱削2%中小学资助 成立专责小组优化津贴措施

新一份《财政预算案》出炉，政府在2026/27年度的教育总开支达1119.75亿元，与去年相若，约占政府总开支13.3%。随着政府「资源效率优化计划」，中小学津贴亦面临重整，教育局已成立「优化学校津贴专责小组」制订优化措施，最终达至中小学在26/27年度起每年削减约2%资助。有中学校长建议优化「扩大的营办开支整笔津贴」（EOEBG），提高学校的财政弹性。当局亦决定冻结幼稚园「单位资助」下其他营运开支部分，并整合两项现行津贴，让学校保留现有余款灵活运用。

校长吁优化EOEBG「打通柜桶」

继去年将「营办/扩大营办开支」总津贴额削减一成，亦不再按通胀调整后，当局成立「优化学校津贴专责小组」检讨学校日常津贴。消息指，小组以「简政放权、拆墙松绑、灵活运用、提升效率、善用公帑」的原则，制订优化措施，包括优化EOEBG、加入更多单项津贴并整笔拨款发放、合并部分性质及适用范畴类似的津贴、放宽使用限制、精简财务汇报要求，及延长一笔过津贴的使用时限等。据悉当局期望学校能按发展需要与缓急优次，更灵活地运用资源、减省行政工作，最终为2026/27至27/28年度，每年削减公帑资助学校一般资助约2%提供空间。

津贴中学议会主席李伊莹建议政府进一步优化EOEBG，纳入个别单项津贴，达至「打通柜桶」的效果，「以往很多单项津贴可能未必用足，并入可提高财务弹性」。她亦认同延长一笔过津贴的使用时限，认为有助学校合理规划之余，也可避免未用完津贴，便因期满而退还当局。教育工作者联会则期望，当局以学生学习福祉为首要考虑，制定适切的津贴整合方案，减少对学界冲击。

幼园津贴拆墙松绑 纾缓压力

截至上月，有18间幼稚园于今学年内结束营运，幼教界面对营运压力。据悉当局决定冻结「幼稚园教育计划」的单位资助额，但会把「幼稚园活动津贴」和「幼稚园聘任代课教师支援津贴」并入单位资助额。幼稚园可保留余款，亦可运用单位资助与优质教育基金等资源，按校本需要统筹开支。教联会建议政府为幼稚园进一步拆墙松绑，如容许半日班与全日班帐目互相补贴，以纾缓幼园的财政压力。

