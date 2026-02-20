中大医学院肠道微生态配方 纾缓自闭童焦虑 改善睡眠提升学习记忆力

肠道作为人体免疫系统的核心，不止影响消化与营养吸收，对儿童及青少年精神健康也有莫大关系。中文大学医学院近日成功研发名为「SCM06」的全新微生态配方，透过肠道微生物制造使人感到快乐与幸福的血清素，从而减轻自闭症儿童的焦虑及感官过敏症状，改善睡眠及提升学习记忆力。目前配方已可供有需要的儿童使用，团队正研究可适用于成年人身上的配方，以应对成人抑郁问题。

制造感快乐幸福血清素

中大研究显示，本港6至12岁儿童焦虑症盛行率达5%，而自闭症谱系障碍儿童出现明显焦虑症状的风险更高达40%。然而，目前可用的治疗药物选择有限，亦有副作用。

中大卓敏内科及药物治疗学讲座教授陈家亮指，自闭症儿童的焦虑及感官过敏症状最明显，研究团队在2023至24年期间，邀请30名年龄界乎4至11岁的自闭症儿童参与临床试验，期间他们连续12周服用SCM06配方，并定期进行临床评估及粪便样本分析。结果显示，自闭症儿童服用后，焦虑症状整体减约20%，感官过敏及腹痛症状亦改善15至20%；功能性腹痛儿童的比例更由26.7%，减少逾半至10%。

陈家亮解释，肠道微生物与大脑之间存在紧密的双向联系，其分泌的神经传导物质，会影响大脑的情绪调节及感官处理区域。

中大医学院裘槎医学科学教授黄秀娟补充，人体逾9成令人感到快乐与幸福的血清素，均由肠道微生物制造。病人服用SCM06后，人体内N-乙醯血清素（NAS）会增加，而NAS是制造褪黑素的关键成分，故有助改善睡眠质素、稳定情绪及提升学习记忆能力。

现时「SCM06」只有儿童配方，陈家亮指成人适用的微生态配方与儿童配方差异较大，无论是剂量调配抑或菌种选择，均须根据成人体质进行针对性调整，团队正开展相关研究。

精神科学系临床助理教授黄永昊补充，团队将陆续开展多项大规模研究，包括儿童过度活跃症、成人抑郁问题等相关课题，日后将发布更多研究成果。

招募200童提供风险检测

另外，中大医学院去年公布免费为200名18个月至4岁合资格儿童，提供自闭症风险检测的试点计划。陈家亮透露，目前计划的招募工作如火如荼，实际申请人数已远超预期。团队将在2至3月期间，收集参与试点计划儿童的粪便样本，进行风险评估，预计4至5月可得出评估结果，并计划7月将检测推向全港，为怀疑有自闭症相关症状的儿童，提供早期评估服务。

记者 钟绰盈

