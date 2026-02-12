年宵花市2026｜城大兽医生维园摆档 产品灵感取自实习经验 宣扬动物福利

年宵花市2026｜马年将至，城市大学兽医学学士课程的学生，首次在维多利亚公园年宵市场摆档，售卖多款以学生实习时与马接触的经验为灵感的主题产品，更有城大农场的主人翁—乳牛作为主角的咕臣等，部分收益将捐赠予城大兽医社区外展计划，让市民在欢度佳节时，不忘关注动物福利。

年宵花市2026｜去年十月开始筹备 亲自设计产品

名为「Dr Horse」摊位所有产品均由城大学生亲自设计，包括印有「一马当先」、「龙马精神」及「马到金来」等有吉祥寓意字样的利是封、不同动物设计的锁匙扣，最特别是学生以实习期间，与马接触的经验为灵感的主题产品。摊位亦设有自订木制锁匙扣、杯垫和动物水彩画，由学生们即场设计及绘图，并即时将设计图以镭射方式刻上木造匙扣。

学生自去年十月开始筹备年宵摊档，由摊位竞投、产品设计到宣传工作全部一手包办。兽医学课程二年级学生刘柏乐指，希望透过筹办维园年宵摊位，接触最多的市民，向他们宣扬动物福利的讯息，期望年宵摊档将会成为兽医课程学生每年的传统。城大校董会主席魏明德与多位立法会议员今日到场支持，为城大学生打气，更选购多款产品，感受年宵的热烈气氛。

「Dr Horse」的5%收益将捐赠予城大兽医社区外展计划，支援偏远地区、弱势社群、视障人士、长者及有特殊需要人士，向他们教授宠物照顾的知识，为宠物和工作犬提供低廉的健康检查外，亦为本港新一代兽医提供全面指导的实习机会，目标透过持续社区活动和学术研究改善动物的生活质素，并解决动物健康和福利等问题。

