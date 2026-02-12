中大再度主办APAIE年会 卢煜明：展示香港高教优势的好机会

「2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览」将于2月23日至27日举行，中文大学校长卢煜明昨在校内刊物《走进中大》撰文，指中大非常荣幸时隔十三年，再度担任这项国际盛事的主办单位，正连月全力筹备活动。他指APAIE年会作为全球三大顶尖国际高等教育会议之一，吸引亚太地区以至全球的大学领袖、决策者及业界人士参加。预计今年将有来自约70个国家及地区的2,700名代表参与盛会，借此扩阔网络，拓展跨学科与跨境合作空间。

卢煜明：近年留学趋势转向亚太及欧洲

中大于2013年首度主办「APAIE年会暨展览」。(图片来源：中大网站)

卢煜明指，国际学生近年留学趋势从美国、英国及加拿大等传统地点，转向亚太地区及欧洲，加上特区政府正致力推动香港发展成为国际教育枢纽，在港主办「2026 APAIE年会」恰逢其时，是向全球伙伴展示香港高等教育优势与成就的好机会，以推广「留学香港」品牌，巩固香港作为国际高等教育枢纽的地位。

他亦提到，中大正拟议新一份大学五年发展策略计划，预计本年度推出，上月中已举行了「策略计划工作坊」，收集校董会成员、各个书院、学院、专业及行政单位代表，以及校友及学生代表，就策略方向的意见，将会审慎考虑，作为完善初稿的宝贵参考，形容对计划最终稿的发布充满期待，相信将在稳紥的基础上共同以追求卓越为目标、精心策划而成的结果。

马年将至，卢煜明亦现身动画片段，透过诉说「马」字的文字演变，奔腾跃动的姿态始终如一，形容中大如骏马般勇往直前，志在千里。他祝愿大家如骏马般朝气勃勃，新一年马到功成。

