张亮获理大任命为副校长（行政及拓展） 规划筹款、公共事务等策略

教育新闻
更新时间：17:02 2026-02-09 HKT
发布时间：17:02 2026-02-09 HKT

香港理工大学(理大)今日（9日）宣布，委任张亮为理大副校长(行政及拓展)，将于今年5月4日起生效。理大表示，张亮将主导大学的筹款、公共事务及校友联系策略，并统筹提升校内管治及核心行政部门的运营效率，负责范围包括财务、人力资源、法律、风险与法规、内部审计、大学医疗保健及附属机构等。

滕锦光：将助力大学进一步提升全球声誉

张亮曾于曾于多所本地及国际知名大学担任顾问及学术职务。理大提供

张亮持有香港中文大学工商管理学士学位及哈佛大学商学院工商管理硕士学位，过往于公营、私营及非牟利界别均拥有丰富的领导经验。加入理大前，他曾担任香港金融管理局外汇基金投资办公室首席策略官，负责投资运营、数字转型及可持续投资等工作，目前为香港特别行政区政府「降低食物中盐和糖委员会」主席，并曾于多所本地及国际知名大学担任顾问及学术职务。

理大校长滕锦光表示「他对社会影响的坚定承担，加上广泛的人脉网络及丰富的营运管理经验，将助力大学进一步提升机构韧性、全球声誉及社区参与。」

本报记者

