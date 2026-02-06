教师执业证书︱在职教师每3年续牌 蔡若莲：计划设1年过渡期 无证书都「可以容忍」

香港立法会教育事务委员会今日（6日）展开会议，重点讨论修订《教育条例》（第279章）及私立学校实务守则。其中教育局局长蔡若莲表示，会设一年过渡期予业界适应。

需完成150小时专业进修

教育局提出修例，引入教师执业证书，在职教师需每3年续牌一次，期间亦需完成150小时的专业进修。另外，申请证书亦需要持有有效检定教员证明书或准用教员许可证， 已获学校聘请为教师、申报于过去3年有否曾被裁定干犯刑事罪行、声明是否维护教师的专业，遵守法律及相关规则（包括《宪法》、《基本法》和《香港国安法》）；符合指定持续专业发展的要求；以及通常居于香港。

蔡若莲：计划设一年过渡期予业界适应

教育界议员邓飞 (立法会网站影片截图)

教育界议员邓飞提出「适应过渡期」的质询，教育局局长蔡若莲回应指以首次登记的数量而言，确实量比较大，亦指「以及老师去集齐自己专业时数，都需要一些时间去处理」，加上学校在实际运作时都需要时间，所以教育局都会就「初步想有一年的过渡期」，没有执业证书都「可以容忍」。

