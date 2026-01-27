假课程｜小红书现「品质检测与管理硕士」招生宣传 都大声明：属不实资讯
发布时间：07:30 2026-01-27 HKT
近日内地社交平台「小红书」出现多条关于香港都会大学硕士课程的招生宣传内容，声称都大开设「品质检测与管理硕士」课程，并写有「专科可申」、「毋须语言成绩」、「衔接香港身份」等字眼。对此，都大昨日通过「小红书」官方帐号发布声明，明确表示都大没有开设此课程，相关宣传均为不实资讯，同时保留追究相关法律责任的权利。
帖文推广不存在的硕士课程 声称学费20多万元
《星岛》记者在「小红书」发现，有多个个人及机构用户正持续推广上述「新硕士课程」，涉及帐号包括「Kiki学姐聊硕博」、「都学双元MBA教育咨询」、「屈挞教育Johnny」、「天材教育咨询有限公司」等。这些帐号的宣传话术高度相似，例如宣称该课程「专科生可直接申请」、「毋须雅思、托福等语言成绩」、「申请流程简便」、「学费约25至28万元」，部分还提及可「衔接香港身份」，以此吸引用户查询。
据记者统计，在「小红书」上，相关招生宣传最少出现10多次，部分用户看到宣传后表示，有意查询该课程资料。
都大：没设立「品质检测与管理硕士」
针对上述情况，都大于1月26日通过其「小红书」官方帐号发布正式声明。声明指出，校方留意到有中介机构及个人通过网络平台、社交媒体等渠道，宣传「品质检测与管理硕士」学位课程，明确澄清「都大并没有设立、亦没有批准任何名为『品质检测与管理硕士』的学位课程，网上相关内容均属不实信息」。
声明同时提醒考生、家长及社会大众，务必提高警觉，仔细甄别招生资讯来源，通过学校官方渠道核实课程真伪。对于此次虚假宣传行为，都大明确表示会「保留一切依法追究相关法律责任的权利」，并欢迎公众发现疑似虚假宣传线索时，及时向校方检举。
