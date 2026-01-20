Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教资会代表团访问岭大 了解文理融合科研成果与教学实践

大学教育资助委员会代表团于日前到访岭南大学屯门校园，了解岭大发展为「文理融合研究型博雅大学」的最新进展。代表团由教资会主席雷添良及教资会秘书长邓特抗带领，与岭大校长秦泗钊等管理层及师生交流，并参观多项创新教学设施与了解研究项目。

参观创新教学设施 与学生交流

代表团于1月8日访问岭大，首先到访心理学系的「和富李宗德咨询及辅导心理学研究中心实验室」，了解如何将神经科学与心理学研究相结合。该实验室配备64通道脑电图、心率变异监测及人工智能（AI）分析等设备。至于并旗舰项目「心理健康大使计划」，透过科技评估参与者生理指标，已惠及超过3300人，并拓展至大湾区进行师生培训。

随后，代表团参观了岭大与联合国大学合作建立的亚洲首个「联合国大学－岭南大学人道创新及科技中心」。中心透过跨学科合作，推动师生设计人道科技产品，例如为㓥房户设计的便携空气净化机，以及为偏远贫困地区设计的经济型婴儿保温箱等。

在配备专业级影视制作设备的「黑盒剧场」，代表团体验了如何利用AI动态捕捉技术及虚拟制景等。此外，代表团亦参观音乐及演艺部门，了解课程如何融入AI与创意科技。

访问期间，代表团亦与约50名岭大本科生及研究生交流，了解学生的校园生活与学习体验。

本报记者

