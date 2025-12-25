Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪一清：台风是香港最大灾害 预警研究相当重要｜专访

2025-12-25
2025-12-25

【AI助防风减灾系列·理大专访】在香港理工大学从事教研工作多年的倪一清，早于1990年代起，便参与香港大型桥梁的结构健康监测（SHM）技术研究，其研究范畴亦涵盖感测器与驱动器、高速铁路与磁悬浮安全等。倪一清接受《星岛》专访时表示，综观多个研究项目，开发实时城市台风风险预警的项目，在他眼中相当重要，于气候变化之下，预料有助本港未来防灾减灾的工作。

连续5年膺「全球首2%顶尖科学家」

倪一清是理大土木及环境工程学系智能结构与轨道交通讲座教授，以及严、麦、郭、钟智能结构教授，于土木工程领域、SHM与振动控制领域属知名学者。他于2017年获《国际结构健康监测杂志》评选为「结构健康监测年度人物」，并于2020至2024年连续5年入选由史丹福大学发布的「全球首2%顶尖科学家」名单（土木工程领域），亦曾获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明展金奖及特别大奖等多个奖项。

今次领导团队研发「INTACT：沿海城市智能式热带风暴减灾系统」项目，倪一清表示，与台风有关的研究相当重要，「因为对于香港来说，最大的hazard（灾害）是台风。」他又指，他和研究团队正与相关政府部门探讨，让城市台风风险预警的资讯未来既能及时传达给市民，又不会造成「不必要的恐慌」，达到「精准预警，有效应对」的平衡。

「希望帮助整个香港及香港市民」

根据香港天文台的资料，今年有10多个热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号，打破自1946年以来年内「挂波」次数的最高纪录。倪一清认为，今年袭港台风的数量多，与气候变化有关联，并坦言「更加需要去做（相关研究）」，以及早应对台风可能为市民所带来的灾害和影响，「我们希望可以帮助整个香港及香港市民。」

倪一清指出，除了台风之外，本港近年亦曾发生严重水浸，例如有商场及港铁站在暴雨下出现水浸情况等，他期望其研究项目在收集有关风的数据外，可以同时收集雨量等数据作监测用途，协助减低暴雨对市民的影响。

记者 陈嘉婉 钟绰盈

