香港高等教育及升学博览会2025｜分会场设多场中小学专题讲座 助学生规划多元升学路

由星岛新闻集团举办的「香港高等教育及升学博览会2025」，今日（23日）在深圳会展中心（福田）5号馆举行，设有主会场及分会场，其中分会场共举办21场专题讲座，以「国际化教育择校规划」为主题，由多间本港及内地中小学的校长或副校长主讲，为家长与学生提供实用升学资讯。

中小学的校长或副校长主讲 提供实用升学资讯

分会场的专题讲座分为上、下午举行，早上先举行9场专题讲座。其中，深圳市华朗学校副校长罗宜表示，「我们学校的特色是学生可以在13门学科（如数学、物理、艺术设计等）中，因应个人能力选读3至5门学科，以发展自己的专长。」而近年，该校不少毕业生升读排行QS亚洲大学排名2026头十位的10大学，例如香港大学、香港科技大学等。

香港本地学校方面，中西区传统名校高主教书院的副校长叶美宝以「从『学习』到生活：孩子的全方位适应策略」为主题，她表示，「家长及学校需要在觉察、适应、陪伴三方面，帮助学生尽快适应在香港的学习生活。」该校会为非本地生提供定期进行一对一的谈话，了解他们学习的需求和挑战，并安排个性化的学习支援。学校亦鼓励非本地生参加课外活动及比赛，从中认识朋友和获得个人成就感。

另外，东区传统名校港岛民生书院助理校长徐溯以「在香港入读资助学校的好处」为题主讲，他认为，在香港选读资助学校是「性价比高」的选择，他表示，「香港资助学校的优势，包括教育公平性、低廉学费及平等入学机会。不论家庭背景，经济条件，每个学生都有平等入读的机会。」

另一边厢，香港德萃学校于去年9月在深圳开办港人子弟中学，香港德萃学校（深圳校区）发展总监伍肇衡以「深港两地一校新模式，承传港式精英教育，开启学生国际未来」为题主讲。他表示，「该校的学生只要英语能力达到标准，便可以随时转到德萃中学部香港分校就读，无缝接轨」，深圳学生更享有优先赴港名额，两地学校共享多元课程，实现深港教育联动。

而沙田区直资学校香港浸会大学附属学校王锦辉中小学的高级总监（招生及策略规划）庄晓莉分享，该校一至十二年级可分为3个阶段，第一阶段是一至四年级，培养学生多阅读、喜欢上学，愉快学习；第二阶段是五至八年级，让学生接触外语（日语、法语、德语等）课程，建构语言学习根基，为未来打好基础。第三阶段是九至十二年级，进入「生涯规划」阶段，学校会引导学生发掘学生兴趣与潜能，从而树立人生目标，并思考未来的路径。

近年，不少办学团队重视学生正向心理教育，中华基督教会香港区会也不例外。中华基督教会香港区会学务总监朱启荣表示，他们重视学生的品格培育与正向心理教育，坚守信仰与核心价值，还推动灵性教育与宗教活动，并鼓励学生及早认识自我与人生目标，实践「并肩培育丰盛生命，携手见证基督大爱」的使命。另外亦分享了其办学特色，如：重视学生品格培育与正向心理教育、「优质双语教育」发展模式、「数位教育 STEM & AI」发展模式等。

介绍学校特色 分享学术成果

「香港高等教育及升学博览会2025」于今日（23日）在深圳会展中心（福田）5号馆举行。

分会场下午设有12个讲座，包括由香港津贴中学议会主席、九龙真光中学校长李伊莹分享资助学校的特色。她指出，「香港的资助学校拥有多方面优势，例如免费教育、优质师资、资源充足、课程多元化等。」她更提醒，非本地生需具备阅读繁体字的能力，若报读以英语为主的传统或地区名校时，需具备较高水准的中、英、数及一般学术能力，家长应按子女能力及性向选校。

此外，位于西贡区的直资学校优才（杨殷有娣）书院副校长叶家源阐述学校特色及分享学术成果。叶家源表示，「我校以英文为主的小班教学，每班有大概24至28名学生，这方法能提升师生比例，让教师更有效地提升教学质素」，而高中生可选读国际文凭大学预科课程（IBDP）或香港中学文凭考试（HKDSE）课程，以配合本地或海外升学。

在下午的讲座，亦有高等院校的副校长和管理层主讲。耀中幼教学院副校长（行政）李岩以「AI无法取代的温度，教育与儿童工作的永恒价值 ─ 走进香港耀中幼教学院(YCCECE)」为讲题，李岩表示，「随着时代变化，学生要反思人工智能带来的影响，考虑选择不可取代的行业。」她认为，只要人类社会继续存在，教育就会存在，而教育的具体形态也一直在进化。她补充，「教育是从知识的传递，走向能力的生成，价值的共建，以及身心健康的培育。」

2024/25年度起，政府推行「职专毕业生留港计划（VPAS）」，透过多元的培训模式，为香港、大湾区以至国家培育更多优秀职业专才。香港职业训练局深圳运作中心副总经理黄婉虹表示，该计划涵盖13个行业共34个专业课程，当中包括航空、运输及物流行业，建筑、土木工程及建设环境行业等，2026/27年度将新增酒店及旅游业，并开办国际款待业管理高级文凭、数码媒体科技高级文凭等课程，为大湾区及国家培育更多职业专才。

本报记者

延伸阅读：

香港高等教育及升学博览会2025｜博览会盛大开幕 星岛新闻集团主席郭英成：在港升学具多重优势 对院校水平深感敬佩

星岛「香港高等教育及升学博览会2025」今于深圳举行 中小学首度参与 提供更全面多元升学资讯

