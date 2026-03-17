如何进入无为功入定状态｜袁康就博士

内丹气功初始阶段，无为功入定是必练功法。进入无为功入定状态并不容易，有些朋友曾经努力一段时间，以失败告终，放弃打坐，非常可惜。

我们看东西，是主客二元对待：有能观的我，也有所观的物。入定状态需要内视反观，从二元超越到一元，无主无客，主客浑融。

试举个粗疏的譬喻：发呆。发呆是大脑好像电脑突然死机一样，「断片」了！入定的似有似无、恍恍惚惚，就近似发呆，分别是入定状态的神志清醒，活活泼泼，留在「待机」状态，不去思不去想，但仍可马上思马上想。

入定之前要面对杂念。在不思不想的要求下，杂念的出现似乎造成困扰，它永远与你纠缠，删之不去。处理杂念的最好方法，就是让它存在，但不要观赏它、分析它、认知它，不要进一步了解它；循著这个方向，杂念的出现更能帮你入定。连同这个方法共三种，给大家参考：

一、模糊意识法。当杂念呈现，不要与它建立关系，就让它存在，感觉上它似乎出现过，却又说不出那是什么东西，模模糊糊，再往下去连「我看到」的「我」也不知所踪，成功入定。

二、想皮毛法。将意识放在全身的皮毛上。即是说，存想整个躯壳，感觉到皮肤上的毛孔痕痒痒的。当你盘腿打坐，闭上眼睛，大脑很厉害，会让你「望」到自己盘腿打坐整个形态，你就专注感受这个全身形态和毛孔的痕痒感。良久，清晰的皮毛感觉会转到模糊，那就停住这个模糊状态。这个模糊状态就是仿佛入定状态。记住，你不要清晰的皮毛，只要模糊的皮毛。

三、凝定法。当你内观一片漆黑

试想像自己为一粒微尘在这片漆黑里飘游。不久，这个渺小的自己慢慢消失，漆黑的感觉也渐渐模糊，无内无外，一片寂然，那就停住这个状态。时间好像凝定了，直至打坐结束。这状态是太极状态，那是由二元提升到一元，无主体无客体，无观照者也无被观照者，入定了。湛然常寂，随之或有白光朗现。（完）