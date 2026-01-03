中医能医什么病(二十二)：急性胆囊炎｜施卿卿博士

又是一个发生在我家的故事。

上周六清晨，我被轻轻的敲门声吵醒，抬头看一眼时钟刚过六点，我心想多半是孩子不舒服向我求助，赶紧起床开门，没想到开门看到的却是双手捂著肚子的工人姐姐。这是她工作几年来第一次敲门叫醒我，从她痛苦的表情我知道她必然是肚子痛得很厉害，于是连忙带她到客厅仔细看看。

原来她从凌晨一点多钟就开始出现肚子痛，于是就吃了自己从家乡带来的止痛药，但肚子痛不仅丝毫不减反而越来越痛。只是因为在半夜所以她忍著痛没找我，终于等到六点，她才来叫醒我。

这种剧烈腹痛属于急腹症的范畴，问题可大可小，轻的如胃肠道痉挛痛一会儿就没事了，重的如急性胰腺炎却足以致命，因此首先必须大致判断好病情的轻重。工人姐姐的疼痛位置在右上腹并向右肩背放射，按压右上腹的胆囊点有明显的压痛，但腹部按起来仍然是柔软的，放开手也没有出现疼痛，用医学术语说她是墨菲氏征阳性但没有板状腹和反跳痛，因此基本可以判断她得的是急性胆囊炎引起的胆绞痛。虽然她痛得很厉寈，但并没有明显的危险，不一定要即时入院检查治疗。此时天还没亮，还是留在家里直接由我帮她治疗方便点，于是我认真地帮她诊脉望舌。从脉象和舌象来看，工人姐姐这种情况属于中气不足、脾虚水饮内停引起的腹痛，我分别在她四肢的足三里穴、大敦穴、曲泉穴、胆囊穴、内关穴、阳辅穴等穴位扎了针。留针的同时我用家里备用的浓缩药配了小柴胡汤和苓桂术甘汤给她喝下。等针灸及喝完中药，大约十五分钟过去了，工人姐姐的腹痛还没有明显变化，于是我又在她头顶上加了几针头针，然后让她留针休息，我则去准备早餐。

等我准备好早餐再来看工人姐姐时，已经过了大半小时。这时工人姐姐的腹痛开始减轻一些了，由于她当时是坐在沙发上进行针灸的，治疗条件差一点，假如是躺在诊所的治疗床上，针灸后再加上艾灸或神灯效果应该还会更好一些。拔了针后本想叫她吃了早餐再去休息，但她因为一夜未眠已经很疲惫且胃口不太好就先去休息。我吩咐她睡醒了一定要吃早餐，并且只能吃粥，而不能像平时那样喝咖啡吃面包，然后我自己吃完早餐就去上班了。

等到我下午回到家，才知道这大半天工人姐姐除了上午吃过一碗粥，之后就一直关在房间里没出来。我不由有点担心她是不是病情加重以致下不了床，赶紧敲开房门叫醒她。一会儿她睡眼惺忪走出来，一问她说只剩下很轻微的肚子痛。我这才放心点，让她喝下第二次中药后继续休息。晚餐我也让她吃清淡一点，并吩咐她周日早上要起床吃早餐。

周日，工人姐姐说她只有在弯腰时还会有点腹痛，只是出现了一个新问题：头痛。结合她的舌象脉象，我把中药改成小柴胡汤和小建中汤加葛根。到了第三天，工人姐姐的腹痛、头痛都好了，只是还有点恶心，胃口还没有恢复，我再根据她的舌象脉象将中药改为半夏泻心汤。到了第四天，工人姐姐已经完全恢复正常，我让她再多吃一天药巩固一下。

急性胆囊炎是一种常见病，但香港中医师在门诊中遇到的机会却很少，主要是因为一般急性胆囊炎发作时腹痛都比较剧烈，病人通常会直接去医院看急诊。就像这次工人姐姐清晨突发胆绞痛，如果不是因为刚好身边有我这个中医师，也是得即时去看急诊。急性胆囊炎常见于胆囊管梗阻比如胆囊结石合并急性感染，西医对于此症轻者通常会处方抗生素以及消炎止痛药等，重者则会采取手术切除胆囊以防其病情加重或日后反复发作，因此我在门诊中遇到许多已做了胆囊切除手术的病人。而我家工人姐姐之所以会出现急性胆囊炎，主要还是和她的饮食习惯有关。平时她习惯忙完了早上大部分的工作后才开始慢慢享用她的早餐：喝咖啡吃面包，而此时距离她起床已经过去三个小时左右，而到假期她多数是不吃早餐。空腹时间过久以及不吃早餐都会明显增加胆囊炎胆结石的可能性。因此我给她的医嘱就是以后要早点吃早餐，即使放假也要吃早餐。

中医则将急性胆囊炎归为「胁痛」、「胆胀」进行辨证治疗，常见有肝胆湿热、气滞血瘀脓毒壅盛几种类型，常用药方有茵陈蒿汤、大柴胡汤、柴胡疏肝散、黄连解毒汤等，针灸也是常用的方法，常用穴位比如胆囊穴、阳陵泉、足三里、太冲等都可以减轻腹痛，较严重的还可以采用金黄散外敷腹部。但我家工人姐姐通过舌象脉象等综合判断她属于中焦寒湿型，所以治疗用药并没有用这些常用方，而是以小柴胡汤和苓桂术甘汤进行加减。

虽然大多数的巿民都不像我家的工人姐姐一样有这么便利的条件，但是今时今日香港中医医院已正式投入营运，除了现阶段的门诊和日间住院服务之外，稍后将会提供住院服务，届时巿民将会多一个选择。日后如果不巧出现急性腹痛，不妨考虑向中医求诊，也许传承数千年的中医中药能帮你避免一次手术。