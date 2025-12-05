喉咙长期异物感？了解慢性咽炎和梅核气｜倪咏梅中医师

近日开始转天气，因为气管问题来求诊的病人多了起来。平日感冒最常见的征状是喉咙痛，一般来说感冒痊愈，喉痛就会好。可是临床上有很多人，即使不是感冒，喉咙也有不舒服的感觉，例如觉得喉咙不顺、喉中有少许痰、喉咙微微痒、有点干，甚至有异物感。这些问题不影响性命，可是斧影响生活。

来诊的是一位女老师，她的声音微微有点沙，不仔细听不会留意到。

「医师我的喉咙不舒服已经很久，总是觉得说话不太顺，喉咙『硬系有啲嘢咁』。我试过食喉糖、饮冰糖炖柠檬、饮胖大海，好似都唔太见效。」

「明白，那你有没有看过耳鼻喉科，做过检查﹖」医师问。

「有呀！我内窥镜都照过，医生话唔系癌症，只系有少少声带结节，唔需要做手术住。叫我减少用声再观察吓。不过我宜家上堂已经咪，其实都唔太大分别。其实我都睇过中医，话我系『梅核气』，不过吃了半个月药都没有明显变化。我上网查过，我见你之前文章讲过，所以特登来睇吓会唔会用药会好啲。」

「好的，我们先把脉，再问你一些问题。你有没有觉得咽喉有东西吞之下，吐不出的感觉﹖」

「没有。」

「那平常有没有觉得咽喉好像『气顶』的感觉﹖」

「没有。」

「平日口干不干﹖饮水多不多﹖」

「容易口干，但是要上课饮水的时候不多。」

「平日喉易痒吗﹖需要频繁清喉咙吗﹖」

「有时，总是好似有点痰不化的感觉。吃过化痰药又没有改善。」

「明白，那张开喉咙，再看一下喉咙。」(喉咙有点微红) 「其实你这是慢性咽炎，而不是『梅核气』。」

把「慢性咽炎」当成「梅桃气」是临床常见的误区之一。很多时一见到喉咙不舒服，而又不是感冒时，只要病人一抱怨喉咙不舒服，就会认定是「梅核气」，忽略了同样常见的疾病——「慢性咽炎」。

「梅核气」和「慢性咽炎」都是喉部疾病。「梅核气」是指喉中有异物感，就如一粒梅核或球状物于喉中，咳之不出，咽之不下，情绪不稳定时，症状会加重。可是这种异物感却不影响进食。有些患者会同时出现微痰，或是喉头有勒住感、甚至起干咳。

从中医角度来看，这是情绪压力引发的疾病。因为心情不佳，令气流通不畅，于咽喉部位不上不下，于咽喉的痰液互结，出现痰气交阻的情况。这种疾病需要心理疏导和药物一同配合，理气化痰就可以取效。

而慢性咽炎是喉咙的长期慢性发炎，成因复杂，可是是因为感冒喉咙痛没有处理好、吸烟、饮酒、长期说话／唱歌、过食辛辣刺激性食物、饮水过少、胃酸倒流，甚至空气污染、过敏也有关系。

临床最常见的是吸烟及过度用声的人士如老师、演艺人士等。而他们往往和之前的案例一样，体检发现有声带损伤／声带结节（长茧）的情况。它和梅核气的不同之处，在于前者是自觉症状多，可是喉镜观察没有明颢异常，而慢性咽炎会同时出现咽部黏膜充血、肿胀等客观变化。

好像案例这位老师，她患的慢性咽炎而不是梅核气。成因是她需要时常用声说话，可是饮水却不足，长期耗气伤津之下，咽喉得不到津液(水份)的滋养，就会变得干涸而容易沙哑。可是她却没有好好处理，例如饮用补气润喉的汤水，反而勉力用声，声带干燥磨擦之下，慢慢就会出现结节。而津液不足，痰液变得黏稠，时常黏于喉咙内，令她常常有异物感，需要清喉咙。细问之下，她因为压力大，每晚回家必定一包薯片。这种辛燥热气的零食更加重咽喉的燥热症状，令问题更加严重。

这种情况，既要补气，又要润肺清热。病人戒口再配合服药，2个月左右发声已回复旧貌，不再需要沙哑著嗓子上课了。