内丹气功必读经典《灵宝毕法》｜袁康就博士

内丹气功是一门高深学问。修炼若求收获，不走歪路，修炼者必须有正念、正信，与及正法。有一部内丹经典叫《灵宝毕法》，出现于五代，由钟离权传吕洞宾，后世称「钟吕丹道」。五代之前，关于内丹修炼的著作不多，而且只是零星的作品。东汉魏伯阳著《周易参同契》，被称「万古丹经王」，只不过是被吹捧出来的一部外丹经书，可以不理。

《灵宝毕法》把整个修炼过程描写得非常细致，后世无书能及，可谓空前绝后。今天，它仍然是内丹修炼唯一可跟随的重要材料。

修炼本来就不容易

此书从「百日筑基」到「阳神出窍」整个修炼过程毫不保留地展示出来，却非一般人所能做到，即使道教徒终日在庙修炼，也不是容易事。

内丹气功有「无为功」和「有为功」两大类。「无为功」是无所为而为，指什么也不能做。「有为功」是有所为而为，根据既定的指示和方法完成就可以了。「有为功」因为有所依据而做，所以比较容易；「无为功」什么也不能做，相对于我们每天日以继夜工作的人，纵使形躯不动，大脑仍不停地转动，无为是非常困难的事。打坐中不停展现杂念，是无为功最大的困扰。

内丹修炼是性命双修

传统内丹修炼叫「性命双修」，即是「修性」和「炼命」。「修性」不仅仅是道德修为，还包括信心、苦志、诚敬等心性磨炼。「炼命」是对形躯生命的调节和改造，初阶有病医病，无病健康；往下去将是一场改变生命和命运的伟大工程。

《灵宝毕法》主要在「有为功」方面提供方法，叫「命功」；个中非常复杂，内容亦牵涉到术数、易学、医学、脑科学、阴阳五行、经络学说、道教知识、心理学和哲学等等。

内丹修炼到终极确「不容易」，不是指你做不到，而是指你有没有恒心和决心去做到；此非有极强信念、道德心、苦志并兼具智慧的修行人不能觊觎。对于现代人来说，非誓神劈愿不能达致，修炼过程必然牺牲很多，成功者万中无一。（完）