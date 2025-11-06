天气转凉，腰痛复发？教你 3 大护腰秘诀，告别「天气痛」！|何梖荣注册脊医

最近天气明显转凉，秋意渐浓。跟据个人经验，每逢转季，因腰酸背痛前来求诊的个案都会显著增加。很多人会将这种疼痛归咎于「风湿」或「天气痛」，但究竟天气变冷与腰痛之间有甚么实际关连？我们又该如何应对呢？

为何天冷特别容易腰痛？

人体就如一部精密的机器，对外界环境的变化非常敏感。当气温下降时，身体为了保存核心热量，会自然收缩表层的血管，导致流向肌肉及关节的血液量减少。这会令腰背的肌肉、韧带和筋膜变得绷紧僵硬，弹性下降。在这种状态下，即使是日常的简单动作，例如弯腰绑鞋带或从地上拿起物件，都可能因为肌肉协调不足而引发急性拉伤或旧患复发。

此外，低温亦会令神经末梢变得更为敏感，让我们对疼痛的感觉更加强烈。这就是为甚么本身有椎间盘突出、坐骨神经痛或脊椎退化问题的朋友，在天气冷时会感觉症状特别明显。寒冷天气下要警惕的伤腰姿势寒冷天气下，我们不自觉地会做出一些增加腰部负担的姿势，需要特别注意：

• 缩膊寒背：为了取暖，很多人会下意识地缩起肩膀、弯腰驼背，希望减少身体散热面积。这个姿势会令上背及颈部的肌肉过度拉伸，同时对腰椎造成不必要的压力。

• 经常坐沙发：天气冻，户外活动减少，更多人选择窝在沙发上追剧、玩手机。长时间维持半躺不坐的「C字形」姿势，会令腰椎弧度消失，椎间盘压力大增，是引发腰痛的元凶之一。

• 错误搬物：冬天换季执拾厚重衣物或搬动暖炉等重物时，若贪图方便直接弯腰，而不是屈膝蹲下，冰冷而僵硬的腰部肌肉便极容易受伤。

教你秋冬护腰三大秘诀要预防或缓解「天气痛」，关键在于「保暖」、「活动」和「姿势」。

秘诀一：核心保暖腰部是身体的核心，特别容易受寒。建议大家在寒冷天气下，多穿保温衣物，为腰背部提供额外保暖。晚上睡觉时，如果感觉腰部冰冷不适，可以用暖水袋或电热毡热敷15-20分钟，促进局部血液循环，放松紧张肌肉。

秘诀二：恒常活动千万不要因为天气冷就停止运动。缺乏活动只会令肌肉更僵硬、关节更紧。建议进行温和的室内运动，例如瑜伽、太极或伸展运动。每日抽10-15分钟做一些简单的腰部伸展，例如「猫牛式」或「抱膝伸展」，都能有效增加脊椎灵活性，预防僵硬。在开始任何运动前，切记要进行充足的热身，让身体「预热」后才进入状态。

秘诀三：注意姿势无论是站立、坐下还是工作，时刻提醒自己保持挺直的腰背。长时间坐在办公室的朋友，应每隔30-45分钟站起来走动一下，伸个懒腰。搬重物时，紧记「屈膝不弯腰」的黄金法则，利用大腿力量，并保持腰部挺直。

总括而言，天气寒冷本身并非引致腰痛的直接原因，但它确实是一个重要的诱发因素。只要我们做好保暖工作，保持适量运动，并注意日常姿势，便能大大减低腰痛发作的机会。如果腰痛问题持续或加剧，甚至出现脚部麻痺、无力等情况，就必须尽快寻求专业人仕协助，进行详细检查并接受适当治疗。