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张诺 - 音乐侦探与失落的夜曲 | 任意行

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张诺
2026-04-08 02:00 HKT
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生活 专栏
內容

　　这一夜（4月1日）香港大会堂的舞台迎来了一位赤脚的「音乐侦探」。Alice Sara Ott身穿一袭艳红潮服，双足踏地，仿佛要与钢琴的共鸣箱一同呼吸。她的出场本身已是宣言：这不是一场寻常的独奏会。

　　果然，她不仅弹琴，更以温柔而笃定的语调，道出策展的过程。她坦言自己迷恋John Field－－那位比萧邦更早写下夜曲的爱尔兰作曲家，曾经红遍欧洲，却被历史的尘埃轻轻覆盖。而今晚，她要以指尖，再次勾划出他的音乐图像。

　　但她的野心不止于此。她将Field的夜曲与贝多芬的《月光奏鸣曲》并置，不但是借乐圣之名招徕听众，而是因为她听见了一条幽微的线索－－莫扎特歌剧《唐璜》中，那刺杀一幕的葬礼旋律，竟先后浮现在Field的夜曲与贝多芬的乐章里。原来，三位巨匠，隔着时间彼此凝望。她笑着说，自己无法致电他们求证，但那神似的音型，在她弹奏下如幽灵般现身，令全场屏息。

　　Alice的演奏，身体语言极简，没有多余的摇摆与煽情。她的技巧精纯，只为音乐本身服务。当那串联莫扎特、Field与贝多芬的音符在空气中伸展、飞扬、再慢慢消逝，她让我们享受的不是炫技，而是过程－－一种音乐缘起缘落的诗意。

　　正如当年Glenn Gould以全新手法重新定义巴赫，Alice Sara Ott正以「音乐侦探」的敏锐与赤诚，将John Field从历史长河中打捞起来，赋予他新的生命。这一夜，香港听见的不仅是夜曲，更是一场跨越二百年的对话。

张诺

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