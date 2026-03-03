Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 春节家宴 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今天是元宵，农历新年的庆祝正式告一段落，但我仍在回味朋友的新春家宴，一双巧手，满桌心意。

　　我们从冷盘开始。第一个「捞起」，五彩菜丝堆得高高的，大家举筷捞呀捞，边说着吉祥话，捞个风生水起，好玩极了。接着是几道上海家乡菜，熏鱼带淡烟熏香，烤麸吸饱了酱汁，凉拌黄瓜脆木耳爽花生香，都是朴实又耐吃的味道。

　　热荤登场了，荔枝虾球一端上来，全场哇哇声，实在太美了！圆碌碌的虾球裹着嫣红脆衣，活像一颗颗饱满的鲜荔枝，真是不舍得吃呢。还有印尼姐的拿手咖喱，香浓辛辣，又唤醒了另一组味蕾，平常不沾米饭也要破戒。

　　再饱，甜品是另一个胃。八宝饭糯软甜香，朋友说要用特地在网上买来的圆糯米炮制，才有这口感。桂花芝麻汤丸小巧精致，咬开是流心的黑芝麻，原来是用了猪油搓汤丸，难怪那么软绵。因为席上有外国朋友，朋友还做了一个芒果芝士蛋糕，黄澄澄的，也有新年气氛。

　　饭吃完了，人散了，但我仍在回味中。不但菜肴的滋味，更多是回味主人家那份心思，和一班朋友相聚时无拘无束的笑语。

林静

