张诺 - 玫瑰色的情歌长河 | 任意行

情人节之夜，当城中多数演艺团队选择休息，香港中乐团反其道而行－－他们不愿让爱情缺席，要用最温婉的乐音，为有情人献上一场情意绵绵的飨宴。这一夜，中环大会堂音乐厅座无虚席，满场听众在乐声中交织着属于自己的爱情记忆。



艺术总监阎惠昌在音乐会攀上高潮时，舍弃惯用的指挥棒，身着一袭玫瑰红长衫，手执嫣红玫瑰，以花为棒，轻柔划破音乐厅的空气。这个充满诗意的举动，已然预示这将不是一场寻常音乐会－－乐团与听众之间那道无形的藩篱，在玫瑰的挥舞中被温柔拆除。曲终之时，他将手中玫瑰抛向台下，刹那间，满堂掌声如潮水般涌起，台上台下的界线在这一刻消融，只剩下对爱情最原始的共鸣。



然而，真正将这个夜晚点石成金的，是远道而来的著名歌伶方琼。这位深耕于中国民族声乐的艺术家，以其清纯甜润的嗓音，带领听众穿越时光隧道。从上世纪二十年代的上海滩，到十里洋场的黄金岁月，再至南渡香港的老歌传奇－－《天涯歌女》的婉转、《明月千里寄相思》的绵长、《香格里拉》的梦幻、《何日君再来》的怅惘、《玫瑰玫瑰我爱你》的明媚、《我有一段情》的含蓄、《南屏晚钟》的悠远、《三年》的等待、《今宵多珍重》的叮咛、《情人的眼泪》的酸楚，直至《不了情》的缠绵－－每一首都是时代的印记，每一句都是情感的结晶。



方琼的演唱艺术，正在于她能以声音为画笔，描摹出不同时代的情感风景。她师承周小燕先生，融汇中西唱法，却不炫技，不刻意，只是「因歌而唱，因情演歌」。那些三、四十年代的经典，在她的诠释下，既不显得过时陈旧，也不会刻意求新而失去原味，反而焕发出一种「时代的美感」－－既有历史的厚度，又有当下的温度。这份功力，非浸淫此道数十载者不能为。难怪内地媒体誉她为演唱上海老歌的「不二人选」。



阎惠昌与团队弃尖沙咀文化中心而选中环大会堂，更是一步妙棋。这座见证香港逾半世纪变迁的历史建筑，其典雅氛围与老歌的怀旧情怀相得益彰。音乐厅的木质墙面仿佛会呼吸，将方琼的每一声咏叹都温柔地包裹、传递。她每一次引吭，都是情感的释放；每一句低回，都是时代的叹息。这些情歌在历史的空间中回荡，仿佛一条绵延不绝的爱情长河，将不同年代的有情人连结在一起。



张诺