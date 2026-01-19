李梦 - 一间名叫「书店」的书店 | 在岛上读书

18岁时，英国人肖恩在苏格兰小镇路过一间名叫「书店」的书店，他和朋友打赌：这间店到年底一定关门大吉。谁想到，13年后，肖恩竟买下那间「书店」。



9年前，肖恩出版了一本书，取名《书店日记》（The Diary of a Bookseller）。我们印象中的「书店日记」每每是颇具文化修养和情怀的店主或店员，与著名作家、艺术家等交往的故事，谈笑风生，往来无白丁；而肖恩的书里，通篇尽是「毒舌」男中年的「吐槽」与自嘲。或许因为书中别扭古怪的英式幽默，或许因为爱书人每每对书店人和事充满好奇，这本书甫面世即成为当年英国图书市场的黑马，媒体报道众多，也陆续被翻译成多种语言在世界不同地方出版，至今不乏关注。



「开一间书店，你需要圣人一般的耐心。」肖恩不无感慨。书中，他一方面要应付形形色色的顾客，也需与性格脾气各不相同的出版商和供货商斗智斗勇。不但要照顾店员多变的小情绪，更要有智慧地面对书店在电商冲击下朝不保夕的财务状况……



吐槽归吐槽，肖恩对于开书店这件事热情不减。他将经营书店这些年遇见的感动、喜悦和大小烦恼通通写出来，不求温情脉脉，但求真诚。在当下，互联网频频冲击人们的阅读习惯和知识获取方式，仍坚持经营实体书店的人们，最需要的，恐怕就是「真诚」二字吧。



李梦