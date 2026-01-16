张诺 - 越南裔作家王鸥行 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
1小時前
　　若你喜欢「成长小说」（coming-of-age story），又对亚洲作家的叙事更易投入，那么越南裔作家王鸥行（Ocean Vuong）的作品，或许能为你带来惊喜。他的文字不沉溺于无病呻吟，而是以诗意的笔触直书创伤、离散与身份认同，在破碎中拼凑出生命的光芒。

　　王鸥行的成长就是一部深沉的小说。1988年出生于越南胡志明市，两岁时与家人以难民身份迁居美国。母亲在美甲店工作，祖母曾是越南战争中的性工作者。生长在语言隔阂与经济困顿的家庭里，阅读是奢侈的。王鸥行直到11岁才学会阅读，是家族中第一个学会读写的人，这种环境使他对语言产生了独特的敏感。

　　他的成名小说《此生，你我皆短暂灿烂》（On Earth We’re Briefly Gorgeous），是儿子写给不识字的母亲的情书。透过书中主角「小狗」（Little Dog）的视角，穿插家族三代女性的历史：祖母在越战中的逃亡、母亲在美甲店的挣扎，以及少年对同性恋的探索与初恋，探讨了战争创伤、移民经历、性向认同和家庭暴力等多个主题。

　　书中不避讳描写性与毒瘾，却毫无滥情之嫌，反而以诗一般的语言，将创伤升华为对集体疗愈的追求。成长并非摆脱过去，而是学会如何带着裂痕前行。

　　这书在2019年出版后几乎横扫了当年所有重要的年度选书榜单，入围美国国家图书奖，并获马克．吐温文学奖。

